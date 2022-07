Rock 'n' Roll und Cocktails beim Sommerfest in Deuringen

Die Spielvereinigung Deuringen hat am Wochenende ihr neues Festzelt aufgebaut. Neben viel Fußball gibt es eine Ausstellung in der Waldgaststätte, Tombola und einen Flohmarkt.

Nach beinahe zweijähriger Pause startet am Freitag, 22. Juli, das Sommerfest der Spielvereinigung Deuringen. Bis 24. Juli sind alle Freunde und Vereinsmitglieder auf dem Sportgelände der SpVgg in der Waldstraße eingeladen, bei Spezialitäten aus der bewährten SpVgg-Küche, ein Fest mit einem breiten Spektrum an Unterhaltung zu genießen.

Freitag, 22. Juli: Das Fest startet ab 18.30 Uhr mit einem AH-Spiel zwischen der SpVgg und der SG Hainhofen/ Westheim (Anpfiff ist 19 Uhr). Als Programmhöhepunkt begrüßen die Gastgeber dazu ehemalige Spieler, Trainer und Betreuer. Zuletzt konnte die Deuringer AH mit dem Einzug ins Halbfinale um den Hüttenhofer-Pokal auf sich aufmerksam machen. Als kulinarische Raffinesse wird neben den Grillspeisen ein Brotzeitbrettl angeboten. Nach dem Spiel öffnet die Bar und die DJs Lepi (Peter Lehnert) und Bert heizen den Gästen kräftig ein. Für SpVgg-Fans und Interessierte öffnet bereits am Freitagabend eine kleine, dreitägige Ausstellung über 70 Jahre SpVgg Deuringen im Nebenraum ihre Türen.

Ein Kleinfeldturnier am Samstag in Deuringen

Samstag, 23. Juli: Um 10 Uhr startet die SpVgg mit einem F/E-Junioren-Turnier, welchem am Nachmittag ein Hobby-Kleinfeldturnier um 14.30 Uhr folgt. Wie in den vergangenen Jahren stehen beim Hobbyturnier der Spaß und die Fairness im Vordergrund. Natürlich muss auch in diesem Jahr mindestens eine Frau jedem Team angehören. Nach der Siegerehrung um 19 Uhr geht die Party direkt weiter mit der Rock-'n'-Roll-Band CadCatz. Hier dürfen sich die Gäste auf feinsten Rock 'n' Roll, Rockabilly, Balladen und Instrumentals aus den 50er- und den ganz frühen 60er-Jahren freuen. Die Band existiert seit über 20 Jahren und gehört zu den besten Adressen im Großraum Augsburg.

Auch die Bar hat wieder geöffnet. Als Highlight gibt es Hähnchen vom Grill. Der Film "Jahresrückblick 2021" wird ebenfalls um 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr vorgeführt. Darüber hinaus gibt es eine Tombola mit 500 Preisen. Von Samstag bis Sonntag gibt es Kaffee und Kuchen aus der bewährten Hausbäckerei der SpVgg-Frauen.

Der Festsonntag steht im Zeichen der Familie

Sonntag, 24. Juli: Der Sonntag steht ganz unter dem Motto Familie und Sport. Los geht es um 10 Uhr mit einem G1- & G2-Junioren Turnier. Die erste Stärkung des Tages gibt es ab 10.30 Uhr beim Frühschoppen mit Karl Poesl. Ab 14.30 Uhr bieten die Deuringer Frauen einen Flohmarkt mit Kinderolympiade an. Auch eine Kinderhüpfburg wird dazu aufgebaut. Um 14.30 Uhr spielt die zweite Mannschaft der SpVgg gegen FC Langweid 2 und um 16.15 Uhr die erste Mannschaft gegen FC Langweid. Ein weiteres musikalisches Highlight bietet Benjamin Mayr ab 15.30 Uhr mit einem Trommel-Workshop ("Drum Circle"). Der Abend klingt im neuen Festzelt gemütlich aus.