Rodungen im Deuringer Wald tragen dem Klimawandel Rechnung

Plus Entlang der Forststraßen im Deuringer Wald sollen blühende Waldränder entstehen. Doch selbst die Verwaltung in Stadtbergen hat davon nur am Rande erfahren.

Der Wald liegt uns am Herzen. Dies haben die Reaktionen einiger Spaziergänger gezeigt, die sich aufgrund der Rodungen entlang der Forststraßen im Deuringer Wald Sorgen gemacht haben. Doch bei der Maßnahme der Bundesanstalt für Immobilien handelt es sich glücklicherweise nicht um die Vorbereitungen für den Bau einer neuen Schnellstraße. Vielmehr tragen die Rodungen dem Klimawandel Rechnung und dienen dazu, den Wald auch in Zukunft erlebbar und sicher begehbar zu gestalten.

