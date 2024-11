Spielvereinigung Deuringen stellt Altpapiersammlung ein

Wie viele andere Vereine stellt auch die Spielvereinigung (SpVgg) Deuringen ihre traditionelle Altpapiersammlung zum Jahresende 2024 ein. Nach über 40 Jahren unermüdlichen Einsatzes von Mitgliedern und Helfern sei jetzt Schluss. „Die Sammlung wurde stets mit großem Engagement durchgeführt, um die Jugendkasse des Vereins zu unterstützen“, schreiben die Verantwortlichen. Jetzt sehe sich der Verein aufgrund der veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gezwungen, die Tradition zu beenden.

Hintergrund ist die negative Entwicklung der Papierpreise und steigende Kosten. Der Markt für Altpapier hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Laut SpVgg Deuringen sind so die Einnahmen aus der Sammlung immer weiter gesunken, gleichzeitig aber die Kosten für die Organisation, die Logistik und die Entsorgung gestiegen. „Leider können wir die Altpapiersammlung unter diesen Umständen nicht mehr wirtschaftlich betreiben, es gibt immer weniger Fahrzeuge und der Preise für eine Tonne Papier wird immer schlechter“, so der langjährige Organisator der Altpapiersammlung Franz Bröll.

Dank an alle Helfer und Unterstützer

Bröll dankt allen Helfern und Unterstützern. Ohne ihren ehrenamtlichen Einsatz und die rege Teilnahme der Deuringer wäre diese Aktion über Jahre nicht möglich gewesen. „Ein besonderer Dank gilt der Familie Behringer“, so Bröll, „für ihre jahrzehntelange, treue Unterstützung sowie der Firma Langenmair GmbH, Dachbau Murati, Metallbau Mayr und weiteren, die über Jahrzehnte Fahrzeuge kostenfrei bereitstellten.“ Auch den Brotzeitspendern komme ein großes Dankeschön zu. Die Altpapiersammlung sei nicht nur eine wichtige Einnahmequelle, sondern auch ein Beispiel für gelebte Gemeinschaft in Deuringen gewesen. Die SpVgg empfiehlt künftig die Nutzung der blauen Papiertonne oder die Entsorgung des Altpapiers am Wertstoffhof. Beides seien umweltgerechte Alternativen, die Recycling fördern würden, so Bröll.

