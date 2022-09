Die Spielvereinigung Deuringen baut ihr neues Sportheim in Eigenregie

Plus Die SpVgg Deuringen saniert und modernisiert Sportanlage und Vereinsheim selbst. Dafür leisten die Mitglieder 3200 Arbeitsstunden und sammeln 102.000 Euro Spenden.

Seit 72 Jahren ist die Spielvereinigung (SpVgg) Deuringen eine Heimat für fußball- und sportbegeisterte Bewohner im kleinsten Stadtberger Stadtteil. Schon damals schrieben sich die Gründungsmitglieder die Jugendförderung auf die Fahnen, die bis heute für den Verein mit seinen 420 Mitgliedern oberste Priorität hat. Doch seit Jahren diskutierten und berieten die Verantwortlichen über eine längst überfällige Sanierung des über 40 Jahre alten Vereinsheims in der Waldstraße. Da bei der Bausubstanz gravierende Mängel zum Vorschein kamen, wurde 2018 das Projektteam "Sanierung" gegründet.