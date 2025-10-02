Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Deuringer Heide: Die Vorstellungen von der richtigen Pflege gehen auseinander

Stadtbergen

Sorge um die Deuringer Heide bei Stadtbergen bleibt

Vom Truppenübungsplatz zum beliebten Naturareal: Welche Pflege braucht die Heide im Süden von Deuringen?
Von Katja Röderer
    • |
    • |
    • |
    Die Pflege der Deuringer Heide beschäftigt die Gemüter in Stadtbergen.
    Die Pflege der Deuringer Heide beschäftigt die Gemüter in Stadtbergen. Foto: Andreas Lode

    Die Deuringer Heide beschäftigt die Naturliebhaber in Stadtbergen. So war das Interesse an einer Führung durch das Gelände mit einer Landschaftsökologin vor Kurzem groß. Sie leitete die Gruppe von der Fitnessinsel aus durch die Deuringer Heide und erläuterte die besondere Geschichte und ökologische Bedeutung des Areals. Die Heide wurde zunächst in der NS-Zeit und später auch von der amerikanischen Besatzungsmacht bis in die 90er Jahre als Truppenübungsplatz genutzt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden