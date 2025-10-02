Sorge um die Deuringer Heide bei Stadtbergen bleibt

Die Deuringer Heide beschäftigt die Naturliebhaber in Stadtbergen. So war das Interesse an einer Führung durch das Gelände mit einer Landschaftsökologin vor Kurzem groß. Sie leitete die Gruppe von der Fitnessinsel aus durch die Deuringer Heide und erläuterte die besondere Geschichte und ökologische Bedeutung des Areals. Die Heide wurde zunächst in der NS-Zeit und später auch von der amerikanischen Besatzungsmacht bis in die 90er Jahre als Truppenübungsplatz genutzt.
Stadtbergen
