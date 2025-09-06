Wuchert die Deuringer Heide in Stadtbergen zu?

Die Deuringer Heide am Stadtrand von Stadtbergen verändert sich. Früher hatten Schafe das frische Grün kurz gehalten und freiwillige Helfer von Hand die Flächen gemäht. Doch das ist schon eine Weile her. Jetzt würden sich Büsche und Bäume dort ausbreiten, bemängelt die Stadtberger Ortsgruppe des Bund Naturschutz. Der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) gehört die Deuringer Heide. Sie hat eine einfache Erklärung für die Veränderungen in dem beliebten Naturgebiet.

