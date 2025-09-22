Kraftakt bringt deutsche Boccia-Frauen ins EM-Viertelfinale

Achtungserfolge erreicht hat die deutsche Boccia-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Chiasso (Schweiz). Im Frauen-Doppel und im Präzisionsschießen der Frauen erreichte sie das Viertelfinale. Vier Teilnehmer des deutschen Ensembles kamen aus Gersthofen oder der näheren Umgebung.

In Chiasso werden fünf Disziplinen gespielt

Ausgetragen wurden die Titelkämpfe in Chiasso in der Schweiz. Gespielt wurde in fünf Disziplinen: Frauen-Doppel, Männer-Doppel, Mixed sowie Präzisionsschießen für Frauen und Männer.

Zum Krimi entwickelte sich vor allem das Spiel um den Einzug ins Viertelfinale des Frauen-Doppels. Conny Altmann und die kurzfristig nachnominierte Monika Schiefer lagen gegen Nordzypern zunächst 0:5 zurück, doch ab der vierten Kehre zeigten sie bemerkenswerte Nervenstärke und Kampfgeist. Punkt für Punkt kämpften sie sich zurück ins Spiel und belohnten sich schließlich mit einem knappen, aber verdienten 7:6-Sieg. Es war ein emotionaler und fesselnder Wettkampf, der das Publikum begeisterte. Im Viertelfinale waren die beiden deutschen Frauen nach gutem Spiel beim 3:8 letztlich chancenlos gegen Kroatien. Nach zwei Platzierungsspielen stand im Gesamtklassement Platz acht.

Im Männer-Doppel verloren Jakob Kraus und Ralf Meier beide Gruppenspiele gegen Malta und Frankreich und belegten damit im 15er-Feld den geteilten letzten Platz.

Im Mixed erreichten mussten Conny Altmann und Andy Hurtner nach einem Sieg und einer Niederlage gegen Polen um den Einzug ins Viertelfinale antreten. Diese Partie war an Spannung kaum zu überbieten. Mit 5:5 ging es in die letzte Kehre, letztlich aber mussten sich die Deutschen 5:6 geschlagen geben.

Im Präzisionsschießen erlangte Conny Altmann insgesamt den sehr guten, geteilten fünften Platz unter elf Starterinnen. Jacob Kraus belegte hier Rang elf unter 16 Startern.

In der Länderwertung belegte Deutschland den zehnten Platz unter 16 Nationen.

Wo Konrad Adenauer Boccia spielte

Das deutsche Team verbrachte insgesamt eine Woche im schönen Tessin. Der Heimweg führte die Sportler zunächst nach Italien, genauer: zur Villa La Collina am Comer See. An boccia-historischer Stätte gab es dann ein kleines Fotoshooting. Immerhin hatte schon Bundeskanzler Konrad Adenauer in den 50er- und 60er-Jahren hier Boccia gespielt und so zur Bekanntheit des Sports in Deutschland beigetragen. (Monika Schiefer)

