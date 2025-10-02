Feste, Märkte und Konzerte: Diese Veranstaltungen gibt es am langen Wochenende im Landkreis Augsburg

Das Wochenende hat im Landkreis Augsburg wieder einiges zu bieten. Egal ob Oktoberfest in Klosterlechfeld oder klosterjubiläum in Thierhaupten – im Augsburger Land finden verschiedenste Veranstaltungen statt. Ein Überblick.
Auf diesen Festen wird am Wochenende im Landkreis Augsburg gefeiert
- Oktoberfest in Klosterlechfeld: Der Musikverein Klosterlechfeld lädt am Freitag um 17.30 Uhr zum Standkonzert mit anschließendem Festzug ins Zelt sowie am Samstag um 19 Uhr zur Party mit den „Hoberfeldtreibern“ ein.
- Weißwurstfrühschoppen in Graben: Am Freitag um 10 Uhr lädt der Musikverein Graben ins Bürgerhaus, Lechfelder Straße 12, ein.
- Krautfest in Bonstetten: Am Sonntag feiert der Heimat- und Landschaftspflegeverein Bonstetten um 10 Uhr. Andrea Aumiller spielt auf der steierischen Harmonika.
- Weinfest des SV Nordendorf: Das tradtitionelle Fest beginnt am Samstag um 19 Uhr am Sportheim des SV Nordendorf.
- 1275 Jahre Kloster Thierhaupten: Am Sonntag findet um 9. 30 ein feierliches Pontifikalamt in der Pfarrkirche statt. Um 11.30 Uhr folgt ein Empfang mit Ehrengästen, um etwa 15 Uhr gibt es besondere Klosterführungen.
Diese Konzerte
- Oldienacht in Königsbrunn: In der Spirit Cocktailbar spielt am Freitag ab 19 Uhr die Band „Getback“.
- Sharing Secrets in Graben: Das Duo Stefanie Schlesinger und Vibraphonist Wolfgang Lackerschmid gibt am Sonntag um 19 Uhr ein Konzert im Kulturzentrum.
- Havanna Viva! in Königsbrunn: Am Samstag um 19.30 Uhr tritt die Gruppe „Cuba Boarisch 2.0“ im Evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes auf.
- Countrykonzert in Gersthofen: In der Stadthalle spielt die Band „Truck Stop“ am Freitag um 19.30 Uhr ihre größten Hits.
- Candlelight-Konzert in Gersthofen: Am Samstag um 18 und um 20.30 Uhr trifft in der Stadthalle Queen auf The Beatles.
- Benefizkonzert in Neusäß: Am Samstag um 15 Uhr musizieren das Inklusionsorchester „Die Bunten“ und das Polizeiorchester in der Stadthalle.
- Peter Reisser & Ensemble in Stadtbergen: Peter Reisser tritt am Freitag um 19 Uhr mit dem Ewigwien-Ensemble im Bürgersaal auf.
- Mojo Six in Stadtbergen: Am Donnerstag um 20 Uhr findet das Konzert im Bürgersaal statt.
- Hezron Chetty in Nordendorf: Der Violinist, Komponist und Performer tritt am Samstag um 20 Uhr in der WALDEN Kulturwirtschaft.
- OrgelPlus in Zusmarshausen: Der Organist Joseph Kelemen aus Neu-Ulm spielt am Sonntag um 17 Uhr zusammen mit der Geigerin Gisela Czech-Whitson in Sankt Martin in Gabelbach. Der Eintritt ist frei.
Diese Märkte finden am Wochenende im Landkreis Augsburg statt
- Mädels-Flohmarkt in Allmannshofen: Im Bürgerhaus lädt der Verein Dorferleben Allmannshofen am Donnerstag von 19 bis 21.30 Uhr zum Flohmarkt ein.
- Stöbermärktle in Allmannshofen: Der Markt findet am Freitag ab 10 Uhr mit Tischtennisturnier statt.
- Kleintiermarkt in Meitingen: Im Gasthof Neue Post findet am Sonntag von 8 bis 11 Uhr ein Kleintiermarkt statt.
- Kinderkleidermarkt in Fischach: In der Staudenlandhalle wird am Sonntag von 14–16 Uhr ein Markt rund um Kinderkleidung abgehalten.
Veranstaltungen am ersten Oktoberwochenende: Lesungen, Theater und Kabarett
- Stefan Kröll in Gersthofen: Im Ballonmuseum präsentiert Kabarettist Stefan Kröll am Donnerstag um 19.30 Uhr „Schee Wuid“.
- Roland Hefter in Gersthofen: Am Samstag um 19.30 Uhr feiert der Kabarettist im Ballonmuseum sein 30-jähriges Bühnenjubiläum.
- „Da Haftlmacher“ in Fischach: Im Vereinsheim Siegertshofen gibt es Theatervorführungen am Freitag um 15 Uhr und Samstag um 20 Uhr.
- Lesung in Nordendorf: In der Walden Kulturwirtschaft liest Ulrich Gutmair am Donnerstag um 20 Uhr aus „Wir sind die Türken von Morgen“.
- Lesung in Thierhaupten: Im Besucherzentrum „Klein-Bonn“ gibt es am Sonntag um 16 Uhr die musikalische Lesung „Aus den Erinnerungen einer Müllersfamilie“ mit dem Wertinger Hackbrett-Ensemble unter der Leitung von Andrea Kratzer.
