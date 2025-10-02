Icon Menü
Die am Wochenende vom 2. bis 5. Oktober im Landkreis Augsburg

Landkreis Augsburg

Feste, Märkte und Konzerte: Diese Veranstaltungen gibt es am langen Wochenende im Landkreis Augsburg

Von Donnerstag bis Sonntag sind im Landkreis Augsburg einige Termine geplant, darunter Weißwurstfrühschoppen und Weinfest. Eine Übersicht.
Von Anna Faber
    In der Stadthalle in Gersthofen finden am Wochenende mehrere Konzerte statt.
    In der Stadthalle in Gersthofen finden am Wochenende mehrere Konzerte statt. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

    Das Wochenende hat im Landkreis Augsburg wieder einiges zu bieten. Egal ob Oktoberfest in Klosterlechfeld oder klosterjubiläum in Thierhaupten – im Augsburger Land finden verschiedenste Veranstaltungen statt. Ein Überblick.

    Glänzendes Chrom und mehr in Schwabmünchen

    Eindrücke von der Oldtimer-Ausstellung beim Michaelimarkt 2025 in Schwabmünchen.
    Beim Michaelimarkt 2025 wurden in der Fuggerstraße in Schwabmünchen Oldtimer ausgestellt.

    Auf diesen Festen wird am Wochenende im Landkreis Augsburg gefeiert

    • Oktoberfest in Klosterlechfeld: Der Musikverein Klosterlechfeld lädt am Freitag um 17.30 Uhr zum Standkonzert mit anschließendem Festzug ins Zelt sowie am Samstag um 19 Uhr zur Party mit den „Hoberfeldtreibern“ ein.
    • Weißwurstfrühschoppen in Graben: Am Freitag um 10 Uhr lädt der Musikverein Graben ins Bürgerhaus, Lechfelder Straße 12, ein.
    • Krautfest in Bonstetten: Am Sonntag feiert der Heimat- und Landschaftspflegeverein Bonstetten um 10 Uhr. Andrea Aumiller spielt auf der steierischen Harmonika.
    • Weinfest des SV Nordendorf: Das tradtitionelle Fest beginnt am Samstag um 19 Uhr am Sportheim des SV Nordendorf.
    • 1275 Jahre Kloster Thierhaupten: Am Sonntag findet um 9. 30 ein feierliches Pontifikalamt in der Pfarrkirche statt. Um 11.30 Uhr folgt ein Empfang mit Ehrengästen, um etwa 15 Uhr gibt es besondere Klosterführungen.

    Eindrücke vom Michaelimarkt 2025 in Schwabmünchen

    Eindrücke vom Michaelimarkt 2025 in Schwabmünchen.
    Der Schwabmünchner Michaelimarkt zog tausende Besucher an: Dafür sorgte das große Programm mit Festzelt, Fahrgeschäften, Markt und Oldtimerschau.

    Diese Konzerte

    • Oldienacht in Königsbrunn: In der Spirit Cocktailbar spielt am Freitag ab 19 Uhr die Band „Getback“.
    • Sharing Secrets in Graben: Das Duo Stefanie Schlesinger und Vibraphonist Wolfgang Lackerschmid gibt am Sonntag um 19 Uhr ein Konzert im Kulturzentrum.
    • Havanna Viva! in Königsbrunn: Am Samstag um 19.30 Uhr tritt die Gruppe „Cuba Boarisch 2.0“ im Evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes auf.
    • Countrykonzert in Gersthofen: In der Stadthalle spielt die Band „Truck Stop“ am Freitag um 19.30 Uhr ihre größten Hits.
    • Candlelight-Konzert in Gersthofen: Am Samstag um 18 und um 20.30 Uhr trifft in der Stadthalle Queen auf The Beatles.
    • Benefizkonzert in Neusäß: Am Samstag um 15 Uhr musizieren das Inklusionsorchester „Die Bunten“ und das Polizeiorchester in der Stadthalle.
    • Peter Reisser & Ensemble in Stadtbergen: Peter Reisser tritt am Freitag um 19 Uhr mit dem Ewigwien-Ensemble im Bürgersaal auf.
    • Mojo Six in Stadtbergen: Am Donnerstag um 20 Uhr findet das Konzert im Bürgersaal statt.
    • Hezron Chetty in Nordendorf: Der Violinist, Komponist und Performer tritt am Samstag um 20 Uhr in der WALDEN Kulturwirtschaft.
    • OrgelPlus in Zusmarshausen: Der Organist Joseph Kelemen aus Neu-Ulm spielt am Sonntag um 17 Uhr zusammen mit der Geigerin Gisela Czech-Whitson in Sankt Martin in Gabelbach. Der Eintritt ist frei.

    "Voxxclub" und "Münchner G´schichten" rocken das Festzelt

    Michaelimarkt Voxxclub
    Beste Partystimmung zum Auftakt des Schwabmünchner Michaelimarktes im proppenvollen Binswanger-Zelt

    Diese Märkte finden am Wochenende im Landkreis Augsburg statt

    • Mädels-Flohmarkt in Allmannshofen: Im Bürgerhaus lädt der Verein Dorferleben Allmannshofen am Donnerstag von 19 bis 21.30 Uhr zum Flohmarkt ein.
    • Stöbermärktle in Allmannshofen: Der Markt findet am Freitag ab 10 Uhr mit Tischtennisturnier statt.
    • Kleintiermarkt in Meitingen: Im Gasthof Neue Post findet am Sonntag von 8 bis 11 Uhr ein Kleintiermarkt statt.
    • Kinderkleidermarkt in Fischach: In der Staudenlandhalle wird am Sonntag von 14–16 Uhr ein Markt rund um Kinderkleidung abgehalten.

    Veranstaltungen am ersten Oktoberwochenende: Lesungen, Theater und Kabarett

    • Stefan Kröll in Gersthofen: Im Ballonmuseum präsentiert Kabarettist Stefan Kröll am Donnerstag um 19.30 Uhr „Schee Wuid“.
    • Roland Hefter in Gersthofen: Am Samstag um 19.30 Uhr feiert der Kabarettist im Ballonmuseum sein 30-jähriges Bühnenjubiläum.
    • „Da Haftlmacher“ in Fischach: Im Vereinsheim Siegertshofen gibt es Theatervorführungen am Freitag um 15 Uhr und Samstag um 20 Uhr.
    • Lesung in Nordendorf: In der Walden Kulturwirtschaft liest Ulrich Gutmair am Donnerstag um 20 Uhr aus „Wir sind die Türken von Morgen“.
    • Lesung in Thierhaupten: Im Besucherzentrum „Klein-Bonn“ gibt es am Sonntag um 16 Uhr die musikalische Lesung „Aus den Erinnerungen einer Müllersfamilie“ mit dem Wertinger Hackbrett-Ensemble unter der Leitung von Andrea Kratzer.
