Herbst-Weihnachtstheater führt als Lustspiel in das „Tal der Suppen“

In das „Tal der Suppen“ entführen die Darsteller des Theatervereins Anhausen in diesem Jahr ihre Zuschauer und Zuschauerinnen beim Herbst-Weihnachtstheater in Anhausen. Ausgesucht haben sie sich das gleichnamige dreiaktige Lustspiel von Dirk Salzbrunn. Premiere ist am Freitag, 7. November, um 20 Uhr Im Gasthof Wilhelmshöhe (Strehlerwirt) in Anhausen.

Ein Gasthof gerät in die roten Zahlen

Zur Handlung: Else Strohmer, Gasthausbesitzerin, hat, als ihr Gasthof immer mehr in die roten Zahlen geriet, einen Koch eingestellt, der sich auf griechische Spezialitäten versteht. Seitdem ist sie wieder gut im Geschäft. Dies ist ihrem Nachbarn, dem Besitzer und Koch des Gasthauses „Zum Lamm“ ein Dorn im Auge. Nicht, dass ihm dadurch ein Schaden entstanden wäre, aber er steht allem Fremden, insbesondere fremdländischer Küche, ziemlich voreingenommen gegenüber. Er ist ein leidenschaftlicher Verfechter der „Guten Deutschen Küche“. Trotzdem hat er es in der letzten Ausgabe des Restaurantführers der Zeitschrift „Schlemmerpost“, nur zu einem von fünf möglichen Sternen gebracht. Genausoviel oder wenig wie sein Konkurrent, die „Taverne“.

Nun wird in der Zeitung gemeldet, dass die „Testesser“ der „Schlemmerpost“ wieder unterwegs sind. Außerdem soll in diesem Jahr, unabhängig von der „Sternewertung“, die „Suppe des Jahres“ gekürt werden. Dies ruft in beiden Gasthöfen hektische Betriebsamkeit hervor. Man weiß, dass die „Testesser“ anonym, und um unerkannt zu bleiben, manchmal in den außergewöhnlichsten Verkleidungen auftreten.

Plötzlich taucht ein Landstreicher auf

Als nun der Landstreicher Konrad auftaucht, wird er für den Experten gehalten. Man versucht, ihn nach allen Regeln der Kunst zu verwöhnen. Kurz darauf betritt die echte „Probeesserin“ Iris Eglich die Szene und wird prompt ziemlich ungastlich behandelt, da man sich ja schließlich um „wichtigere Kundschaft“ zu kümmern hat. Ein „jugendliches“ Liebespaar sorgt zudem für weitere Verwicklungen. Sehen am Ende die beiden Konkurrenzköche Sterne? Gewinnt einer von ihnen den begehrten „Goldenen Löffel“, oder bekommt jemand ein paar hinter dieselben? Wer weiß ...

Premiere ist am Freitag, 7. November, um 20 Uhr im Strehlerwirt Anhausen. Dort sind bis Samstag, 29. November, weitere Aufführungen geplant. Karten gibt‘s im Vorverkauf bei Tina Ebert, Telefonnummer 08238/2555.