Arbeitslosenquote im Augsburger Land steigt leicht

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Augsburg liegt für Juli bei 3,4 Prozent und ist damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte leicht gestiegen. Insgesamt waren im Augsburger Land 5.112 Personen arbeitslos gemeldet, 181 mehr als noch im Juni 2025.

Das sagt Augsburgs Landrat zu der Statisik

Landrat Martin Sailer überrascht dieser leichte Anstieg der Quote laut Pressemitteilung nicht: „Viele Unternehmen stellen erfahrungsgemäß in der oft urlaubsreichen Zeit in den Sommerferien nur wenig bis kein neues Personal ein, außerdem enden zu dieser Zeit einige Ausbildungsverhältnisse. Ich bin daher zuversichtlich, dass die Arbeitslosenquote im Landkreis Augsburg weiterhin so niedrig bleibt.“ (AZ)