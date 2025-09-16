Icon Menü
Die Band Heavysaurus spielt am 17. Oktober 2025 ein Konzert in der Stadthalle Gersthofen

Gersthofen

Heavy-Metal für Kinder: Heavysaurus kommt in die Gersthofer Stadthalle

Mit ihrem Song „Pommesgabel“ stürmten sie die Charts und eroberten die Herzen vieler Kinder. Nun kommen die Rocker im Dinokostüm nach Gersthofen.
    • |
    • |
    • |
    Dino-Metal für die ganze Familie verspricht die Band Heavysaurus in der Stadthalle Gersthofen. Foto: Sony Music
    Dino-Metal für die ganze Familie verspricht die Band Heavysaurus in der Stadthalle Gersthofen. Foto: Sony Music

    Vier Dinosaurier und ein Drache, die Rockmusik für die ganze Familie machen. Genau das ist das Erfolgsrezept von der Band Heavysaurus, die am 17. Oktober nach Gersthofen kommt. Mit ihrem Song „Pommelsgabel“ landeten sie auf Platz elf der deutschen Charts, nun bringen sie eine Menge neuer Hits mit nach Gersthofen.

    Seit Anfang des Jahres 2024 sind Riffi Raffi (Gitarre), Muffi Puffi (Bass), Komppi Momppi (Drums), Milli Pilli (Keyboards) und natürlich Sänger Mr. Heavysaurus bereits auf Tour, bis Ende des Jahres werden sie über 180 Shows im deutschsprachigen Raum gespielt haben. Gleich im Januar 2025 geht es weiter.

    Heavy-Metal für Kinder in der Stadthalle Gersthofen

    Die Drei- bis Elfjährigen und ihre Begleiter jeden Alters können sich auf ein einzigartiges Konzerterlebnis freuen: Eine Band mit richtigen Instrumenten auf großer Bühne, mit Lichtspektakel, Nebel, Funkenregen, Luftballons und Konfetti. Und natürlich mit den Songs, die viele Kinder (und Eltern) jetzt schon mitsingen können, wie „Kaugummi ist mega!“ oder „Rarrr“, der von vielen lachenden Mündern gerne laut mitgerufene Schrei der Dinos.

    Für die Eltern: Die Konzerte finden an Nachmittagen und mit angepasster Lautstärke statt. Wo immer möglich, gibt es vor der Bühne einen eigenen Kinderbereich mit bester Sicht auch für die Kleinen. Und keine Sorge: Die Dinos beißen nicht.

    Karten gibt es in der Stadtbibliothek, im Buchladen Gersthofen oder im Internet unter www.stadthalle-gersthofen.de. (AZ)

