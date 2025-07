Ohrwürmer im Schlosspark Nordendorf

Über viele Gäste gefreut haben sich der Schlossherr Herbert Summer und die Vorsitzende des Kulturkreises Nordendorf, Ingrid Schöniger, beim Konzert der VillageBoyz. Die Band spielte im Park des Fuggerschlosses.

Die zunächst aufgebauten Sitzgelegenheiten reichten nicht aus und so wurden noch Stühle zusammengesucht. Einige Gäste hatten gar ihre eigenen Sitzmöbel mitgebracht.

Gute Stimmung bei schönem Wetter

The VillageBoyz - das sind Georg Spann („Katsche“) am Schlagzeug, Gerd Streitberger an der Gitarre und Uli Fiedler am Kontrabass. Die Stimmung war von Anfang an gut, das Wetter schön. Das Repertoire der Musiker reichte von Rock´n´Roll über Swing und Soul zu Pop, es gab Oldies und neue Stücke. Einige Besucher tanzten sogar.

Seit über 20 Jahren spielen die Vollblutmusiker zusammen und sie sagen von sich selbst, dass sie jede Tenne, jeden Dorfplatz und jedes schicke Stadtcafé zum Singen und Schwingen bringen. Nicht zuletzt liegt das wohl am riesigen Schatz an Stücken, den sie, versehen mit ihrer ganz persönlichen Note, im Gepäck haben. Wenn die VillageBoyz auftreten, gibt es einen bunten Mix auf die Ohren, in dem Ohrwürmer wie The lion sleeps tonight, Heart of gold oder Wonderful world nicht fehlen dürfen.

Die Veranstaltung des Kulturkreises Nordendorf wurde mit regionalen Produkten bewirtet. Die Besucher nutzten auch die Möglichkeit zur Besichtigung der frisch renovierten Schlosskapelle oder sie besuchten die Ausstellung der russischen Künstlerin Ekaterina Zarinskaya und ihrer Mal-Kinder. (Rosmarie Gumpp)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!