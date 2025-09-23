Die Basketball-Abteilung feiert ihr 50-jähriges Bestehen

Die Abteilung Basketball des TSV Meitingen feiert am Samstag, 27. September, ihr 50-jähriges Bestehen. Ab 10.30 Uhr ist in der Meitinger Ballspielhalle einiges geboten. Los geht es mit einem Spiel zwischen dem VSC Donauwörth und dem TSV Gersthofen. Um 13 Uhr tritt der TSV Meitingen gegen den TSV Gersthofen an. Nach einem Spiel der U14 gegen Gersthofen um 15.30 Uhr tritt um 16.30 Uhr die Hip-Hop-Tanzgruppe Flying Feet auf. Ein Derby-Cup-Finale (18 Uhhr) und der Auftritt der Hip-Hop-Tanzgruppe „BlackOut and No Limit“ runden den Tag ab. Dazu gibt es ein buntes Programm mit Kinderschminken, Sport und Spaß. Im Foyer gibt es den ganzen Tag über Essen und Getränke. (AZ)

