Käsebreze, Stofftier und Glitzerkleid: Was Kinder in den Urlaubskoffer packen

Sommer, Sonne, Strand und Urlaub – für viele Familien beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres. Während Eltern Listen schreiben, Koffer packen und an alles denken müssen, wissen die Kleinsten meist ganz genau, was auf keinen Fall im Urlaubsgepäck fehlen darf. Sobald feststeht, wohin es geht, packen sie voller Vorfreude ihren kleinen Rucksack, natürlich nur mit dem absolut Nötigsten.



Was das absolut Nötigste ist? Wir haben in einem Kindergarten und in einem Hort im Landkreis nachgefragt. Das Ergebnis: Was für Kinder wichtig ist, unterscheidet sich stark von dem, was Eltern einpacken. Während Erwachsene an Sonnencreme, Reiseapotheke und Ausweise denken, haben Kinder ihre ganz eigene Vorstellung davon, was unbedingt mit muss. Die klare Nummer eins unter allen Antworten: Die Familie muss mit. Und natürlich das Lieblingskuscheltier. Ob Teddy, Einhorn oder Löwe – ohne den kuscheligen Begleiter geht für viele gar nichts. Einerseits spendet das vertraute Stofftier Sicherheit in der ungewohnten Umgebung. Andererseits – so erklärt es die fünfjährige Leni – gäbe es einen noch wichtigeren Grund: „Ohne mich haben meine Kuscheltiere allein zu Hause Angst. Deswegen kommen einfach alle mit.“

Das Haustier soll auf jeden Fall mit in den Urlaub

Auch auf Mama, Papa, die Geschwister und das geliebte Haustier will niemand verzichten. „Ich will mit meiner ganzen Familie in den Urlaub, und mein Hund muss auch unbedingt mit“, sagt der vierjährige Felix. „Sonst fehlt mir was.“ Die dreijährige Antonia weiß auch schon ganz genau, was sie einpacken will: „Meine Wasserbomben müssen mit, damit ich Papa am Pool abwerfen kann.“ Auch die Kleidung im Urlaubskoffer ist bei ihr kein Zufall: „Mama darf mein Glitzerkleid und meine Sandalen nicht vergessen.“ Der vierjährige Julian möchte am liebsten sein ganzes Kinderzimmer mitnehmen und auf kein einziges Spielzeug verzichten: „Meine Autos müssen in den Koffer. Und meine Legosteine packe ich auch ein.“ Die neunjährige Lara denkt sportlich: „Ich nehme auf jeden Fall meinen Turnanzug mit.“ Und Ellen, ebenfalls neun, hat einen besonders pragmatischen Plan: „Ein paar Anziehsachen wären nicht schlecht, aber meine Inliner sind noch wichtiger. Und unbedingt Bücher.“

Die Käsebreze zum Frühstück wäre wichtig

Während Erwachsene sich meistens sehr auf die fremde Küche freuen, hofft die vierjährige Helene auf etwas ganz anderes: „Ich esse jeden Tag eine Käsebreze zum Frühstück. Hoffentlich gibt es die im Urlaub auch beim Bäcker.“ Bei den älteren Kindern, besonders bei den Teenies, steht Technik ganz oben auf der Packliste. Die 14-jährige Marie aus Stadtbergen erklärt: „Mein Handy, das Tablet und eine Powerbank müssen mit. Sonst wirds langweilig“, findet sie. „Für die Fahrt lade ich mir meine Lieblingsserie und Playlist runter. Und Kopfhörer brauche ich auch, sonst nervt meine kleine Schwester.“ Aber auch Grundschüler legen heute Wert auf ihre Medien. Ob Toniebox, Tablet für Hörspiele, CDs für die Autofahrt oder das Tiptoi-Buch: Die digitale Unterhaltung ist bei den Jüngeren angekommen. Was Kinder außerdem oft nennen: Malbücher, Stifte und kleine Spiele. „Wenns mal regnet, male ich den ganzen Tag, was ich schon alles erlebt habe, oder schreibe ein Reisetagebuch“, erzählt die zehnjährige Klara.

Für einen entspannten Start in den Urlaub

Viele Eltern pflichten ihren Kindern bei: „Das Lieblingskuscheltier tröstet im Urlaub manchmal sogar noch besser als zu Hause“, erzählt eine Mutter. „Und ab und zu eine halbe Stunde Medienzeit verschafft uns im Urlaub auch unsere wohlverdiente Ruhe.“

Denn: Ein gelungener Familienurlaub beginnt nicht erst am Reiseziel, sondern oft schon beim Packen. Wer sein Kind mitreden lässt und in die Planung mit einbezieht, sorgt für gute Laune vor der Abfahrt. Und wenn neben Sonnenhut und Zahnbürste auch das Glitzerkleid, ein paar Spiele oder Bücher mit ins Gepäck dürfen, gelingt der Start in den Urlaub für alle noch besser.

Vielleicht lohnt es sich also beim nächsten Mal einfach die Kinder zu fragen, was sie auf keinen Fall zu Hause lassen wollen.