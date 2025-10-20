Im kommenden Frühjahr soll Erlingen farbenfroh aufblühen

Unter dem Motto „Der nächste Frühling kommt bestimmt“ hat der Obst- und Gartenbauverein Erlingen unter der Leitung seines Vorsitzenden Josef Foag zum wiederholten Mal eine Blumenzwiebelaktion bewältigt. Zehn Vereinsmitglieder (vier Männer, sechs Frauen) waren dabei in mehreren Gruppen unterwegs, um auf acht örtlichen Grünflächen insgesamt 1075 Blumenzwiebeln zu pflanzen. Es wurden Blausternchen, Tulpen, Mini-Narzissen, Wildkrokusse, Winterlinge sowie große Osterglocken gesetzt. Im kommenden Frühjahr dann soll Erlingen mit einer farbigen Blumenpracht aus dem Winterschlaf geholt werden.

Josef Foag: „Es hat Spaß gemacht“

Der Vorsitzende fasste die Aktion so zusammen: „Es hat wieder richtig Spaß gemacht. Die einzelnen Teams waren mit großem Engagement bei der Sache und nun hoffen alle, dass die Blumen im Frühjahr 2026 farbenprächtig den Ort verschönern.“ (Peter Heider)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!