Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Die Blumenpflanzaktion des Obst- und Gartenbauvereins Erlingen

Meitingen

Im kommenden Frühjahr soll Erlingen farbenfroh aufblühen

Der heimische Obst- und Gartenbauverein bewältigt eine große Pflanzaktion. Wie viele Blumenzwiebeln dabei gesetzt wurden.
    • |
    • |
    • |
    Zehn Mitglieder des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins - dabei waren unter anderem (von links) Gertrud Ziegler, Margit Link, Vorsitzender Josef Foag und Karl Ziegler - beteiligten sich im Meitinger Ortsteil Erlingen an der Blumenpflanzaktion.
    Zehn Mitglieder des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins - dabei waren unter anderem (von links) Gertrud Ziegler, Margit Link, Vorsitzender Josef Foag und Karl Ziegler - beteiligten sich im Meitinger Ortsteil Erlingen an der Blumenpflanzaktion. Foto: Peter Heider

    Unter dem Motto „Der nächste Frühling kommt bestimmt“ hat der Obst- und Gartenbauverein Erlingen unter der Leitung seines Vorsitzenden Josef Foag zum wiederholten Mal eine Blumenzwiebelaktion bewältigt. Zehn Vereinsmitglieder (vier Männer, sechs Frauen) waren dabei in mehreren Gruppen unterwegs, um auf acht örtlichen Grünflächen insgesamt 1075 Blumenzwiebeln zu pflanzen. Es wurden Blausternchen, Tulpen, Mini-Narzissen, Wildkrokusse, Winterlinge sowie große Osterglocken gesetzt. Im kommenden Frühjahr dann soll Erlingen mit einer farbigen Blumenpracht aus dem Winterschlaf geholt werden.

    Josef Foag: „Es hat Spaß gemacht“

    Der Vorsitzende fasste die Aktion so zusammen: „Es hat wieder richtig Spaß gemacht. Die einzelnen Teams waren mit großem Engagement bei der Sache und nun hoffen alle, dass die Blumen im Frühjahr 2026 farbenprächtig den Ort verschönern.“ (Peter Heider)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden