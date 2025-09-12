Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Die erste Wald- und Wiesen-Rauferei bei Gesserthausen

Gessertshausen

Premiere: Die erste Wald- und Wiesen-Rauferei

Raufen, lachen, draußen sein: Am 17. Oktober lädt die Wald- und Wiesen-Rauferei in Wollishausen zu Spiel und Bewegung für alle ein.
    • |
    • |
    • |

    Die Organisation Blue Waves II Jugendarbeit gUG veranstaltet am Freitag, 17. Oktober, von 14 bis 22 Uhr die erste Wald- und Wiesen-Rauferei in Wollishausen bei Gessertshausen. Das neue Outdoor-Format solle spielerische Wettkämpfe mit Naturerlebnis, Bewegung und Begegnung verbinden. Ob beim Kräftemessen mit dem Spielstock oder beim gemeinsamen Anfeuern – Freude, Miteinander und echte Erfahrungen stehen im Vordergrund. Die Teilnahme ist kostenfrei und für alle Altersgruppen geeignet. Ein Spielstock kann gegen Spende vor Ort erworben oder mithilfe einer Videoanleitung selbst hergestellt werden. Die Veranstaltung soll künftig jährlich stattfinden und biete eine lebendige Alternative zur Bildschirmzeit – draußen, aktiv und mit allen Sinnen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden