Premiere: Die erste Wald- und Wiesen-Rauferei

Die Organisation Blue Waves II Jugendarbeit gUG veranstaltet am Freitag, 17. Oktober, von 14 bis 22 Uhr die erste Wald- und Wiesen-Rauferei in Wollishausen bei Gessertshausen. Das neue Outdoor-Format solle spielerische Wettkämpfe mit Naturerlebnis, Bewegung und Begegnung verbinden. Ob beim Kräftemessen mit dem Spielstock oder beim gemeinsamen Anfeuern – Freude, Miteinander und echte Erfahrungen stehen im Vordergrund. Die Teilnahme ist kostenfrei und für alle Altersgruppen geeignet. Ein Spielstock kann gegen Spende vor Ort erworben oder mithilfe einer Videoanleitung selbst hergestellt werden. Die Veranstaltung soll künftig jährlich stattfinden und biete eine lebendige Alternative zur Bildschirmzeit – draußen, aktiv und mit allen Sinnen. (AZ)

