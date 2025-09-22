Die Feuerwehr Wollishausen zeichnet treue Mitglieder aus

In feierlichem Rahmen hat die Freiwillige Feuerwehr Wollishausen acht Mitglieder für ihre langjährige Treue und ihr großes Engagement ausgezeichnet. Musikalisch begleitet wurde dieser Anlass durch den Musikverein Gessertshausen.

Unermüdlicher Einsatz wird gewürdigt

In seiner Ansprache würdigte der Vorsitzende Andreas Schenzinger den unermüdlichen Einsatz und die Kameradschaft, die die Geehrten über Jahrzehnte hinweg gezeigt haben. „Eure Erfahrung, eure Hingabe und eure Kameradschaft sind unverzichtbar für den Erfolg und die Stärke unserer Feuerwehr“, sagte er. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Max Frankl, Franz-Josef Kopp, Werner Kopp und Johann Stegmann geehrt. Eine besondere Auszeichnung erhielt Helmut Egge, der seit beeindruckenden 70 Jahren Mitglied der Feuerwehr ist.

Auch aktive Mitglieder wurden für ihre jahrzehntelange Dienstzeit gewürdigt. Klaus Weber, Klaus Seitz, Tobias Kopp sowie Kommandant Markus Eppler erhielten aus der Hand von 2. Kommandantin Martina Kopp die Ehrung für 25 Jahre aktive Tätigkeit.



Bürgermeister Jürgen Mögele blickte mit Dank, Respekt und Anerkennung auf die Arbeit der örtlichen Feuerwehren und betonte zudem die Bedeutung ihres Vorbilds für kommende Generationen. (Marcus Angele)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!