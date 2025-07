Die Firma Witty aus Dinkelscherben erhält eine Top 100-Auszeichnung

Ranga Yogeshwar hat der Firma Witty GmbH & Co. KG aus Dinkelscherben zu ihrem aktuellen Erfolg bei Top 100 gratuliert. Der bekannte Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 32. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte der Hygienespezialist Witty in der Größenklasse C (über 200 Mitarbeiter in Deutschland) besonders in der Kategorie Innovationsförderndes Top-Management.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten Unternehmensporträt heißt es unter anderem: „Immer mehr Firmen setzen bei der Hygiene auf ein stringentes und durchgängiges Konzept. Bei der Witty GmbH & Co. KG erhalten sie Gesamtlösungen aus Chemie, Technik, Service und Dienstleistungen. Der Mittelständler unterstützt seine Kunden dabei, die Prozesse zu optimieren und gleichzeitig Wasser, Energie und somit Geld zu sparen.“

Flexible Strukturen für Innovation

Zentrales Element bei Witty ist nach Unternehmensangaben eine klar definierte Vorgehensweise, die Ideen rasch in marktfähige Lösungen überführt. Dafür habe der Mittelständler ein Innovationsmanagement geschaffen, das interdisziplinäre Projektteams zusammenführt und zusätzlich externes Fachwissen einbezieht. Eine wesentliche Inspirationsquelle sei dabei das Kundenfeedback, das man schon in frühen Testphasen nutze. So entstehen laut Witty neue Reinigungsmittel und digitale Werkzeuge, die den Alltag der Kunden erleichtern. Geschäftsführer David Witty sagt: „Für uns bedeutet Innovation, Kundenbedürfnisse vorauszusehen und Lösungen zu entwickeln, die echten Mehrwert schaffen.“

Neues Entwicklungszentrum in Dinkelscherben

Derzeit baut Witty vor Ort eine neue Produktionshalle und ein Wissenschaftszentrum. Es ist, so das Unternehmen, die bislang größte Investition in der Firmengeschichte. Hierbei stehe Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. (AZ)

