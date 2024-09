Viel Glas und Holz: So schaut es in der neuen Langweider Schule aus

Der Schulstart wird Kindern und Jugendlichen in Langweid ordentlich versüßt: Die Grund- und Mittelschüler dürfen in einen modernen Neubau einziehen. Sie erwartet dort in allen Räumen viel Holz, Licht und grüne Farbtupfer. Die Gemeinde Langweid hat mit dem Schulbau ein großes Projekt gestemmt. Mehr Platz für den Unterricht war dringend nötig. In den Neubaugebieten in Langweid und Stettenhofen lassen sich viele junge Familien nieder. Alleine 108 Erstklässler werden am Dienstag in den neuen Räumen erwartet. Nicht nur die Kleinen werden große Augen machen.

