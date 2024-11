Das sind die Dauerbrenner in der Gersthofer Stadthalle

Im Gersthofer Kulturausschuss stellte Annette Voß in der jüngsten Sitzung die Halbjahresbilanz für die Stadthalle vor. Demnach wurden die durchschnittlichen Besucherzahlen pro Veranstaltung leicht erhöht - und zwar in jedem Bereich. Voß unterscheidet dabei zwischen kulturellen Eigen- und kulturellen Fremdveranstaltungen sowie kommerziellen Fremdveranstaltungen. Besonders die Kulturtermine locken viele Interessierte an. Aber was zieht die Menschen besonders nach Gersthofen?

Cordula Homann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadthalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Halbjahresbilanz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis