Auf den Spatenstich folgt eine böse Überraschung

Gerade noch steckten die geladenen Gäste beim Spatenstich die Schaufeln in den Boden und feierten, dass es mit dem Veranstaltungsstadel in Ellgau nun endlich vorangeht, schon war das Areal erneut Thema im Gemeinderat. Einmal ging es planmäßig um die Außenanlagen, die vorgestellt wurden. Doch auch Architekt Rainer Wilhelm war kurzfristig in der Sitzung erschienen – mit Nachrichten, die im Ellgauer Gemeinderatsgremium auf Unverständnis stießen: Die Statik des geplanten Lagergebäudes wurde nicht anerkannt.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ellgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spatenstich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis