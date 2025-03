Die Gebühren für den Gablinger Kindergarten steigen

Nachdem in der Gemeinderatssitzung im Februar schon der Betreuungsschlüssel für die Kinderbetreuung in Gablingen und Lützelburg auf 1:8,5 gesenkt wurde, hat der Gemeinderat jetzt die Gebühren für Kindergarten, Mittagsbetreuung und Hort angepasst. Die Elternbeiträge müssen aufgrund der steigenden Personalkosten erhöht werden, um weiterhin eine gute pädagogische Betreuung durch Fachkräfte gewährleisten zu können. Trotz der Erhöhungen sind die Gebühren laut Bürgermeisterin Karina Ruf im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landkreis günstig. Wichtig war für den Gemeinderat, dass in Zukunft dafür gesorgt wird, dass das Betriebskostendefizit auch in Zukunft gering gehalten wird, um die Gemeinde finanziell nicht zu stark zu belasten. 80 Prozent des Betriebskostendefizits wird von der Gemeinde Gablingen übernommen.

Fabian Strehle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karina Ruf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis