Das Andenken wahren und zum Frieden mahnen

Bei strahlendem Sonnenschein hat die Krieger- und Soldatenkameradschaft Achsheim ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Zu dieser Feier hatte der Jubiläumsverein die gesamte Dorfgemeinschaft mit allen Ortsvereinen und dazu die Nachbarkameradschaften aus Langweid und Lützelburg eingeladen.

Als Ehrengäste begrüßte der Vorsitzende Siegbert Friedel Pater Peter Kuzma, die Achsheimer Landtagsabgeordnete Marina Jakob, Bürgermeister Jürgen Gilg und dessen Vertreter Christian Herfert sowie Günter Klein. Sein Willkommen galt auch den Vorsitzenden aus Lützelburg, Langweid und Achsheim zusammen mit vielen Mitgliedern.

Gedenkfeier vor dem Kriegerdenkmal

In seiner Ansprache verdeutlichte Friedel anhand eines Zeitdokuments aus dem Jahr 1944 die Geschichte des Achsheimer Kriegerdenkmals und leitete von dort aus über zu den Grundsätzen und Zielen des Vereins: Wahrung des Andenkens an alle Achsheimer Gefallenen und Mahnung zum Frieden, gelebt durch aktive Friedensarbeit und gezeigte Erinnerungskultur. Vor dem Kriegerdenkmal wurde auch eine Gedenkfeier zelebriert. Sechs Fahnenabordnungen bildeten hierzu einen festlichen Rahmen.

Im Rahmen des ausdrucksstark dargebrachten Totengedenkens sprach Gerhard Grojer, der Vorsitzenden der SRV Langweid und Stettenhofen, über das nach dem Krieg beschaffte dreifache Kirchengeläute in Achsheim und berichtete, dass auf dem Glockenmantel der kleinen Glocke ein Gedenkaufruf für die im Kriege Gefallenen eingegossen ist. Alle Glocken zusammen luden die Anwesenden zum Festgottesdienst ein.

Als erste Festrednerin betonte Marina Jakob, sie sei gerne Mitglied in dieser aktiven Vereinsgemeinschaft. Bürgermeister Jürgen Gilg gratulierte in seiner Ansprache dem Jubelverein und betonte dabei, wie wichtig innerhalb der politischen Gemeinde ein lebendiges Vereinsleben ist. Gerade in aktuell schwierigen Zeiten sei es für jedermann ein Gebot, den Frieden zu fordern.

Langjährige Mitglieder werden gewürdigt

Für die Kameradschaft aus Lützelburg und zugleich als Vertreterin des Präsidenten der Bayerischen Kameraden- und Soldaten-Vereinigung, Otmar Krumpholz, führte Silvia Müller aus, wir alle hätten wegen der bitteren Erfahrungen aus der Vergangenheit die Verpflichtung, uns für die Parole „Nie wieder Krieg“ einzusetzen. Für das Hier und Heute wünschte sie dem Verein, dass sich der Geist der Kameradschaft aus der Gründerzeit übertragen und lebendig bleiben möge. Gerne unterstützte sie den Jubelverein bei den Ehrungen für langjährige Vereinstreue und ehrenamtliche Tätigkeiten. (Siegbert Friedel)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!