Die Kulturfarm in Emersacker: Eine Umgebung für eine Eingebung

Ihren Job am Theater in Münster (Westfalen) haben Choreografin Annette Taubmann-Bereuter und der Schauspieler Aurel Bereuter an den Nagel gehängt. Stattdessen haben Sie ihre Wünsche, Ziele, Sehnsüchte und Lebensträume in der kleinen Gemeinde Emersacker realisiert. Beide haben gemeinsam im Sommer 2016 ihr Leben komplett umgekrempelt und die Kulturfarm aufgebaut – idyllisch gelegen und eingebettet in den Naturpark Westliche Wälder bei Augsburg.

