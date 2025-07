Mit Brandlöschparty, Umzug und Tauchcontainer - so feiert die Langweider Feuerwehr

Seit Monaten wirbt die Freiwillige Feuerwehr in den sozialen Medien für das große Fest, das am kommenden Donnerstag beginnt. Gegenüber des Langweider Badesees wurde extra ein Festplatz erschaffen, damit das Zelt und die vielen geplanten Aktionen Platz haben. Denn die Wehr wird 150 - und das wird groß gefeiert. Los geht es am Donnerstag, 24. Juli, ab 17 Uhr mit einem Tag der Vereine, Betriebe und guten Nachbarschaft. Um 18 Uhr ziehen die Vereine gemeinsam mit dem Musikverein Langweid ein, um 18.30 Uhr erfolgt die Eröffnung mit Bieranstich. Die Partyband Solid Age sorgt ab 20 Uhr für gute Laune.

Zahlreiche Attraktionen locken am Familientag nach Langweid

Am Freitag steht alles im Zeichen der großen Brandlöschparty samt Cocktails, 100-Meter-langer Bar und den DJ Spirit und Tonic ab 20 Uhr. Am Tag der Familie, Samstag, 26. Juli, geht es bereits um 12 Uhr los. Mit Lebendkickerturnier (12.30 Uhr), Jugendübung (16 Uhr), Eiswagen, Bierkastenstapeln, Fahrzeugschau, Kinderparcours, Fettexplosionen und einem Tauchcontainer ist für jeden und jede etwas dabei. Die Siegerehrung des Turniers ist um 17 Uhr. Um 19.30 Uhr beginnt der Partyabend mit Rotzlöffl.

Am Sonntag ist in Langweid erst der Umzug, dann ein Maßkrugstemmen

Nach dem Weckruf am Sonntag, 27. Juli um 6 Uhr werden ab 8 Uhr die Vereine empfangen. Den Frühschoppen umrahmt der Musikverein Langweid musikalisch. Nach dem Festgottesdienst (10 Uhr) wird Mittagstisch serviert. Um 14 Uhr beginnt der Festumzug. An diesem Tag ist auch Maßkrugstemmen und Nagelstock angesagt. Mit den Original D‘Lechtalern klingt das Jubiläumsfest aus. (AZ)