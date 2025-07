Leitershofens Feuerwehrjubiläum wird ein großes Straßenfest

„Für das Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr braucht man ein Helfersyndrom und muss rund um die Uhr bereitstehen“, sagt Daniel Tobé, einer der beiden Vorsitzenden der Freiwilligen Feuerwehr Leitershofen. Er ist Feuerwehrmann von Beruf, für ihn ist der Job eine Berufung. Schon vor zwei Jahren begannen er und seine Kameradinnen und Kameraden die Planungen für das 150-jährige Bestehen der Wehr. Das wurde an diesem Wochenende gefeiert.

Viele von Tobés Kameraden arbeiten hauptberuflich in ganz anderen Bereichen. Das mache die Feuerwehr Leitershofen besonders vielseitig. Jeder und jede bringe andere Fähigkeiten mit. Diese Mischung ist laut Tobé bei Einsätzen oft ein großer Vorteil: „So entsteht ein breites Repertoire an Wissen und Können, auf das wir während der Einsätze zurückgreifen können.“ Derzeit hat die Leitershofer Wehr rund 50 aktive Mitglieder, 13 davon in der Jugendfeuerwehr und etwa 160 inaktive Mitglieder und Förderer.

Der Spendenaufruf der Leitershofer Wehr war erfolgreich

Um ein großes Fest ausrichten zu können, suchte die Wehr im Vorfeld Sponsoren. An rund 1700 Haushalte wurden Bürgerbriefe verteilt. Die Resonanz war laut Tobé riesig. Es kam eine hohe Spendensumme zusammen. Von geringen Summen bis hin zu höheren war alles dabei. „Eine Spende in Höhe von 18,75 Euro spielte auf das Gründungsjahr 1875 der freiwilligen Feuerwehr Leitershofen an“, erklärt Tobé. Andere unterstützten mit ihrer Expertise.

Am Freitag eröffnete Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz die Jubiläumsfeier, dazu spielte der Musikverein Leitershofen. Und die Besucherinnen und Besucher strömten zum Feuerwehrhaus. Mit knapp 700 Menschen wurde aus der Feier am Freitagabend ein großes Straßenfest.

Die ganze Feuerhausstraße wurde gesperrt. Diverse Essensstände aus der Umgebung öffneten ihre Buden und verkauften ihre Köstlichkeiten. Von Bratwurstsemmel mit Pommes über Drehkartoffel bis hin zu Thai-Curry, Frühlingsrollen, italienischen Spezialitäten, Crêpes und Churros war alles dabei.

Ein Tauchcontainer beeindruckte die Kinder in Leitershofen

In der Leitershofer Grundschule direkt neben der Feuerwache wurden Kaffee und Kuchen verkauft. Ein Eiswagen war vor Ort. Die DLRG-Hundestaffel zeigte ihr Können live. Ein mobiler Tauchcontainer der Berufsfeuerwehr Augsburg ermöglichte spannende Einblicke in Tauch-Einsätze, was viele kleine Besucherinnen und Besucher sehr beeindruckte. Eine Feuerwehrolympiade lud zum Mitmachen und Zuschauen ein. Im Fotoautomaten konnte man sich in kompletter Feuerwehrmontur ablichten lassen und das Bild gleich mitnehmen. Einige Kinder der Leopold-Mozart-Grundschule Leitershofen führten einen Tanz auf. Am Abend sorgte Live-Musik mit Barbetrieb für ausgelassene Stimmung.

Feuerwehr zum Anfassen – genau das war das Ziel. „Wir hoffen, dass durch solche Aktionen noch mehr Menschen Lust bekommen, bei uns mitzumachen und Mitglied zu werden – besonders die Jugend“, sagte Stefan Vorgeitz.

Ein großer Umzug gehörte zum Fest in Leitershofen dazu

Am Sonntag fand ein Festgottesdienst mit anschließendem Spanferkel-Essen statt. Der große Festumzug durch Leitershofen mit anschließendem Einzug der Fahnen auf das Straßenfest rundete das Programm ab und demonstrierte nochmals eindrucksvoll, was die Kameradinnen und Kameraden mit ihren vielen Helfenden, viel Eifer und Herzblut auf die Beine gestellt haben. Mit fröhlichem Beisammensein zur Musik des Leitershofer Musikvereins endete das Fest.

Icon Vergrößern Die Feuerwehr Maingründel reiste mit dem alten Spritzenwagen nach Leitershofen. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Die Feuerwehr Maingründel reiste mit dem alten Spritzenwagen nach Leitershofen. Foto: Marcus Merk

„Unser besonderer Dank gilt allen, die über Generationen hinweg ihren Beitrag zur Entwicklung und zum Erhalt der Wehr, aber auch zum Gelingen unseres Fest beigetragen haben. Tatkräftige Hilfe, finanzielle Unterstützung oder kreative Ideen - ohne den gemeinschaftlichen Zusammenhalt hier im Ort wäre eine Feier in diesem Rahmen nicht realisierbar gewesen“, waren sich die beiden Vorsitzenden Daniel Tobé und Stefan Vorgeitz am Ende einig.