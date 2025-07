Wie wirksam läuft die Renaturierung am Lech?

Zwischen Gersthofen und Ellgau installiert die LEW derzeit moderne Sensoren in den Lechauen. Die Messgeräte erfassen laut Pressemitteilung unter anderem Temperatur, Sauerstoffgehalt und Wasserstand in künstlich geschaffenen Seitengewässern. Das Projekt ist Teil des Renaturierungsprojekts, das den ökologischen Zustand dieses Flussabschnitts des Lechs langfristig verbessern soll. Ziel ist es, durch gezielte Wasserführung und naturnahe Gestaltung neue Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen – etwa für Fische, Amphibien und Insekten. Gleichzeitig soll die klimafreundliche Stromerzeugung aus Wasserkraft auch bei Wetterextremen weiter gesichert bleiben.

Echtzeitdaten aus den Lechauen zwischen Gersthofen und Ellgau

Insgesamt 16 Sensoren liefern künftig im zehn-Minuten-Takt automatisiert Echtzeitdaten. Diese werden per energieeffizientem Funksystem an eine zentrale Datenbank übermittelt und stehen dort Behörden, Forschern und Kommunen online zur Verfügung. Die Daten sollen dabei helfen, die Wirksamkeit der Renaturierungsmaßnahmen zu prüfen, Entwicklungen zu vergleichen und das Projekt gezielt weiterzuentwickeln. „Gerade in zunehmend trockenen und heißen Sommern, aber auch bei Starkregenereignissen sind belastbare Daten entscheidend, um Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen langfristig zu sichern“, erklärt Ralf Klocke, Projektleiter bei der LEW.

Die Installation der Technik erfolge schonend: Die Sensoren werden in Metallrohre gesetzt, die ohne großen Eingriff in den Boden eingebracht werden. Die beteiligten Mitarbeiter und Mitarbeitenden seien dafür speziell geschult. Im Vordergrund stehe der Schutz der Uferzonen.

LEW verbindet Ökologie und Energie am Lech

Das Projekt mit dem Namen Contempo₂, das von der EU gefördert wird, leitet Wasser aus dem Lechkanal in eigens angelegte Seitengewässer. Dort kann es langsam fließen, bleibt kühl und sauerstoffreich und habe so ideale Bedingungen für stabile und vielfältige Lebensräume. Die neuen Seitengewässer wirken demnach wie kleine natürliche Klimaanlagen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt. Geplant ist, insgesamt vier Auegewässer mit einer Gesamtlänge von rund zwölf Kilometern zu schaffen. Die erfassten Daten sollen nicht nur der Forschung dienen, sondern auch für mehr Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit sorgen. „Gerade in einem Projekt mit vielen Beteiligten ist Transparenz wichtig – sie schafft Vertrauen und Verständnis für die Bedeutung ökologischer Maßnahmen“, betont Nicolas Liebig, Geschäftsführer des Umweltbildungszentrums Augsburg. „Wasser ist Leben – das erleben wir hier am Lech ganz konkret.“ Nur ein intakter Flussraum könne dauerhaft Lebensraum, Naherholung, Klimaschutz und Stromgewinnung vereinen. (AZ)