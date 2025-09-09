Mit den „Monostars“ startet die Kulturwirtschaft Walden in den Herbst

Die Walden Kulturwirtschaft startet mit ihrem Herbstprogramm. Die Wirtschaft ist mittlerweile durch die Bundesinitiative Musik ausgezeichnet. Zum Start kommen die Headliner des diesjährigen Puch Open Airs, die Monostars. Beginn ist am Samstag, 13. September, um 19.30 Uhr. Am Samstag, 20. September, 18 Uhr, veranstaltet der neu gegründete Förderverein Walden einen Volkstanz mit der Thürlesberger Tanzlmusik. Am Freitag. 26. September, 20 Uhr, gibt sich der einzigartige Sedlmeir die Ehre. Mehr Informationen auf weitere Events auf der Homepage www.waldenkulturwirtschaft.de. Die Konzerte sind in der Regel Hutkonzerte, es wird gesammelt. (AZ)

Kulturwirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herbstprogramm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Puch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis