Die Monostars gastieren in der Kulturwirtschaft Walden in Blankenburg bei Nordendorf

Nordendorf

Mit den „Monostars“ startet die Kulturwirtschaft Walden in den Herbst

In der Kulturwirschaft Walden im Nordendorfer Ortsteil Blankenburg startet das Herbstprogramm. Start ist mit den Headlindern des diesjährigen Puch Open Airs.
    •
    •
    •
    Die Monostars gastieren am Samstag, 13. September, in der Kulturwirtschaft in Walden in Blankenburg bei Nordendorf. Monostars München, 23.07.2024 Copyright Quirin Leppert
    Die Walden Kulturwirtschaft startet mit ihrem Herbstprogramm. Die Wirtschaft ist mittlerweile durch die Bundesinitiative Musik ausgezeichnet. Zum Start kommen die Headliner des diesjährigen Puch Open Airs, die Monostars. Beginn ist am Samstag, 13. September, um 19.30 Uhr. Am Samstag, 20. September, 18 Uhr, veranstaltet der neu gegründete Förderverein Walden einen Volkstanz mit der Thürlesberger Tanzlmusik. Am Freitag. 26. September, 20 Uhr, gibt sich der einzigartige Sedlmeir die Ehre. Mehr Informationen auf weitere Events auf der Homepage www.waldenkulturwirtschaft.de. Die Konzerte sind in der Regel Hutkonzerte, es wird gesammelt. (AZ)

