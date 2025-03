Unsere neue gelbe Wertstofftonne: Protokoll einer Hassliebe

Inzwischen haben wir uns aneinander gewöhnt - die neue gelbe Wertstofftonne und unser Haushalt. Natürlich ist sie riesig und nicht leicht zu verstauen. Deswegen räumten wir den klobigen Zuwachs erst einmal mit Widerwillen und großen Vorbehalten an seinen Platz. Doch nun, nach ein paar Wochen, bietet die gelbe Tonne doch viele Vorteile. Denn als Wertstofftonne darf eben viel mehr hinein darf als zuvor in den Gelben Sack. Endlich konnte im Keller das ungeliebte Regal mit dem fiktiven (und über Monate ins Leere laufenden) Appell „das müsste man dann mal zum Wertstoffhof fahren!“ zum Großteil ausräumen: Alte Pfannen? -Ab in die Tonne damit! Aussortierte, zerkratzte Brotzeitdosen ebenfalls. Von den Konservendosen, die früher eine extra Box gefüllt haben, ganz zu schweigen.

Als Nächstes ist das alte Plastikspielzeug dran

Einmal angefangen, taten sich neue Möglichkeiten zum Entrümpeln von Küchenschubladen auf: Das kaputte Campingbesteck, der eingerissene Tupperdosen-Deckel und der ungeliebte Topf wanderten auch gleich in die Tonne. Und das alte Plastikspielzeug, das nach dem nächsten Flohmarkt nicht mehr verschenkt werden kann, wird als Nächstes dran sein. So gesehen ist die Tonne vielleicht doch nicht zu groß und aus einer Hassliebe wird bald eine friedliche Koexistenz.