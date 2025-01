Thierhaupten hat jetzt fünf neue Jugendsprecher

Alena Kalkbrenner, Lukas Leroch, Simon Wittmann, Jonas Mayr und Melina Exner sind die „Neuen“ in Thierhaupten. Oder vielleicht ist das nicht ganz korrekt. Vielmehr sind die fünf jungen Erwachsenen die neuen Jugendsprecher im Ort – und eigentlich altbekannte Gesichter, denn sie alle sind im Vorstand des Thierhaupter Jugendtreffs aktiv und deswegen in der „Thierhaupter Jugendclique“ gut bekannt. Gewählt wurden sie Ende 2024 im Zuge einer Jugendversammlung. Nun haben sich die neuen Jugendsprecher im Gemeinderat Thierhaupten vorgestellt – um ganz offiziell „Hallo“ zu sagen, wie sie vor ihrer ersten offiziellen Gemeinderatssitzung im Gespräch verrieten.

Das sind die neuen Jugendsprecher von Thierhaupten

Jonas Mayr (23) arbeitet als Maschinenbautechniker, Simon Wittmann (23) als Service-Techniker und Lukas Leroch (19) studiert Elektro- und Informationstechnik an der Technischen Hochschule Augsburg. Neben ihrer Tätigkeit im Jugendtreff eint sie ein weiteres Hobby: das Fußballspielen beim Sportverein Thierhaupten. Melina Exner (22) studiert Biochemie, jobbt im Kino und spielt gerne Tennis. Und Alena Kalkbrenner (17) arbeitet als Kinderpflegerin und engagiert sich im Trachtenverein. Beide sind im Jugendtreff bereits als Beisitzerinnen aktiv.

Und was ist nun eigentlich die Aufgabe der Jugendsprecher? Sie verstehen sich als Schnittstelle zwischen der jungen Thierhaupter Generation und der Gemeinde, verraten Simon Wittmann, Lukas Leroch und Melina Exner im Gespräch.

Sie können vermitteln, bevor es Streit gibt, und sie können Aktionen initiieren, wenn diese gewünscht sind – oder wenn die Thierhaupter Jugend diese Wünsche direkt oder via Instagram (@th.jugendsprecher) an sie richtet. Dann gehen die Jugendsprecher mit den jungen Menschen und für sie ins Gespräch. Regelmäßig Kontakt haben sie ohnehin, allein schon durch die Tätigkeit im Vorstand des Jugendtreffs.

Thierhaupten hatte zuvor drei Jugendsprecher

Neu ist die Tatsache, dass Thierhaupten Jugendsprecher hat, übrigens nicht. Die Vorgängerinnen und Vorgänger – Carolina Weixler, Lara Forestieri und Philipp von Mühldorfer – waren seit Anfang 2020 im Amt, verrät Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger. Aktiv sind die Jugendsprecher meist für unbestimmte Zeit. „Wenn sie intensiver ins Berufsleben einsteigen, verantwortungsvollere Jobs übernehmen oder gar wegziehen, legen sie ihr Amt nieder“, weiß der Rathauschef aus der Vergangenheit.

Zur gut besuchten Jugendversammlung, in der die fünf nun amtierenden Jugendsprecher gewählt wurden, gab es zunächst einige Informationen zu den Aufgaben, Rahmenbedingungen und zu Wissenswertem rund um die Aufgabe des Jugendsprechers – dann wurde gewählt und Pizza gegessen.

Das hatten die Vorgänger der Thierhaupter Jugendsprecher bewegt

Die Gemeinderatssitzung, in der sich die „Neuen“ vorstellen konnten, nutzte Bürgermeister Brugger, um sich bei Carolina Weixler, Lara Forestieri und Philipp von Mühldorfer für ihren Einsatz und für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Ein Osterrätsel mit Preisen, die von den Unternehmern im Ort gesponsort wurden, eine Infoveranstaltung mit Grillfest am Badeweiher sowie Informationen in Form von Plakaten und Infobriefen an Erstwähler zur Europawahl hatte das Trio unter anderem eingebracht und ist bei Bedarf auch als Schlichter bei Konflikten aktiv geworden.