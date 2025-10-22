Der neue Chef der Sozialstation wird feierlich begrüßt

Nach seinem Amtsantritt am 1. Oktober wird der neue Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation Meitingen und Umgebung, Thomas Klein, am 22. Oktober feierlich in sein Amt eingeführt. Dazu gehört ein Gottesdienst, eine offizielle Vorstellung und mit dabei sein werden möglichst viele Vertreter derer, die beim gemeinnützigen Unternehmen zusammenspielen. Für Thomas Klein, den Nachfolger von Jürgen M. Werner, der seit 2016 Geschäftsführer war, ist es eine weitere Möglichkeit, die Menschen kennenzulernen, die im besten Fall mit ihm die Zukunft der Sozialstation gestalten werden.

Klein ist 46 Jahre alt, verheiratet, Vater zweier Töchter und lebt mit seiner Familie in Nördlingen. Geografisch betrachtet betritt Klein mit dem Geschäftsführerposten in Meitingen ein Stück weit Neuland, denn bis dato war der studierte Betriebswirt beruflich vor allem zwischen Nördlingen und Aalen unterwegs.

Die Karriere des neuen Meitinger Geschäftsführers

Zug um Zug konnte der 46-Jährige dort das Wissen praktisch vertiefen, dass er sich während seiner Aus- und Weiterbildungen angeeignet hatte. Als Innendienstleitung lernte er die Mitarbeiterführung kennen, beim Finanzdienstleister drehte sich sein Aufgabenspektrum um Jahresabschlüsse und Steuern, beim Fachbetrieb für Einbruchmeldeanlagen stieg er ins Thema Prozessmanagement ein, das er auch im Sanitätshaus – als Leiter der zentralen Verwaltung – wieder aufgreifen konnte.

Das nötige Wissen für all diese Aufgaben sammelte Klein im Zuge von Studium und Weiterbildung. Nach seiner Ausbildung studierte Klein berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre, absolvierte eine Weiterbildung zum Wirtschaftsinformatiker und ein Masterstudium in Wirtschaftspsychologie. Letzteres schloss Klein jedoch nicht ab. Nur seine Masterarbeit habe noch zum Abschluss gefehlt, berichtet er im Gespräch und erklärt: Als Familienvater und mit Umbauplänen waren andere Themen zu der Zeit einfach wichtiger. Und was ist ihm jetzt wichtig, als neuer Chef der Sozialstation?

Icon vergrößern Der neue Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation Meitingen und Umgebung: Thomas Klein. Foto: Fotohaus Hirsch Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der neue Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation Meitingen und Umgebung: Thomas Klein. Foto: Fotohaus Hirsch

Zunächst einmal möchte Klein so schnell wie möglich alles wissen, was mit seinem neuen Aufgabenbereich zu tun hat. Die Fülle an Themen und Aufgaben sei herausfordernd, und die Tatsache, dass Klein – nun in der Position des Geschäftsführers – selbst entscheiden kann, ist neu. Auf dem Weg zu ebendiesen Entscheidungen ist ihm der respektvolle, kollegiale Umgang im Team sowie eine offene Kommunikation ganz besonders wichtig.

Dass alle zusammen eine gemeinsame Vision verfolgen, ist das erklärte Ziel des neuen Geschäftsführers. Ganz allein entscheidet Klein dennoch nicht. Im Betrieb und im Aufsichtsrat stehen ihm Entscheidungshelfer zur Seite und auch seine Frau steht ihm als „Mentor“ zur Seite, sagt er.

„Ich hatte noch nie ein so gutes Bauchgefühl wie bei den Gesprächen in diesem Haus.“ Thomas Klein, neuer Geschäftsführer der ökumenischen Sozialstation Meitingen

Es sind also die Menschen, mit denen Klein gemeinsam etwas bewegen will. Aber in welche Richtung könnte es in seiner Vorstellung für die Sozialstation gehen? „Den guten Namen weiter auszubauen“, schwebe ihm vor, verrät Klein. Das könnte beispielsweise bedeuten, die Themen Hausnotruf und ambulante Pflege zu erweitern oder andere Themen – gerne mit Partnern aus der Region – zu forcieren. Was umgesetzt werden kann, steht und fällt mit dem Personal, weiß Klein und schneidet damit das größte Problem der Pflegebranche an: den Fachkräftemangel. Seine Lösung? „Ein besserer Arbeitgeber zu sein als die Mitbewerber.“

Fährt der ambulante Pflegedienst bald mit Elektroautos?

Darüber hinaus möchte er zur Sprache bringen, was ihm eben auffällt. Das könnte zum Beispiel die Frage sein, warum es keine Photovoltaikanlage auf dem Dach gibt oder warum der ambulante Pflegedienst nicht mit Elektroautos fährt. Mit Blick auf die Bewohnerinnen und Bewohner, die bei Angeboten wie Oktoberfest und Faschingsfeier viel Freude haben, wünscht sich Klein, ihnen den letzten Lebensweg so angenehm wie möglich gestalten zu können.

Und so startet Klein – am 1. Oktober offiziell, am 22. Oktober feierlich – mit einem Potpourri an Ideen. Warum der 46-Jährige sich für den Posten in der Sozialstation entschieden hat, argumentiert er so: „Ich hatte noch nie ein so gutes Bauchgefühl wie bei den Gesprächen in diesem Haus.“