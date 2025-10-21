Icon Menü
Die Polizei berichtet von Diebstahl einer Dashcam in Biberbach

Biberbach

Unbekannter stiehlt Dashcam aus einem Auto

Wesentlich höher als der Wert der Beute ist der Schaden an einem Auto, den ein Unbekannter in Biberbach angerichtet hat, um eine Dashcam zu stehlen.
    In Biberbach hat laut Polizei ein Unbekannter die Dashcam eines Autos gestohlen.
    In Biberbach hat ein Dieb ein Auto beschädigt. Laut Polizei war der Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in Biberbach unterwegs. In der Straße Zum Süßen Grund stand ein Auto vor einer Garage.

    Unbekannter schlägt Scheibe eines Autos in Biberbach ein

    Der Unbekannte versuchte zunächst, die Fahrertür des Wagens Autos aufzuhebeln. Als das nicht gelang, schlug er kurzerhand die hintere linke Scheibe ein. Dann baute er die Dashcam von der Windschutzscheibe und nahm sie mit.

    Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizei auf 150 Euro. Der Schaden am Auto ist mit 3000 Euro wesentlich höher. (AZ)

