Wer vermisst eine Schildkröte?

Die Polizei in Zusmarshausen ist am Mittwoch über eine herrenlose Schildkröte informiert worden. Das Tier wurde in der Bahnhofstraße in Bonstetten entdeckt. Der Finder brachte brachte die Schildkröte ins Tierheim. (AZ)

