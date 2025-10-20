Icon Menü
Die Polizei ermittelt in Gersthofen wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls

Gersthofen

Unbekannter macht sich nachts an einem Lkw zu schaffen

Eine unbekannte Person hat sich nachts auf einem Firmengelände in Gersthofen herumgetrieben. Doch als die Polizei kam, war sie verschwunden.
    Die Polizei ermittelt nach einem möglichen Diebstahl in Gersthofen.
    Die Polizei ermittelt nach einem möglichen Diebstahl in Gersthofen. Foto: Silas Stein/dpa (Symbolbild)

    Ein Alarm hat den Inhaber einer Firma im Gersthofer Einsteinring am Sonntagabend um 22.15 Uhr aufgerüttelt. Danach stellt er laut Polizei fest, dass sich jemand auf dem Gelände an seinem Lkw zu schaffen machte.

    Die sofort alarmierten Streifen der Polizei fuhr direkt zum Objekt. Doch bei ihrem Eintreffen war der Täter aber bereits verschwunden. Die Absuche der Umgebung verlief ebenfalls negativ. Die Spurensuche und die Ermittlungen wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls laufen. (AZ)

