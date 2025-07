Heftiger Streit über zugeparkte Baustellenzufahrt

Zu einer Körperverletzung kam es am Dienstag um 15 Uhr. Am Neuleblangsteig in Welden hatte sich zwischen dem Mitarbeiter einer Firma und einer Anwohnerin ein Streit entwickelt. Laut Polizei ging es dabei um zugeparkte Zufahrten an einer Baustelle.

Währenddessen wurde die Frau geschubst. Ob sie sich verletzt hat, ist nicht bekannt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen eines Körperverletzungsdelikts. (AZ)