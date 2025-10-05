Gefährliches Überholmanöver - die Polizei sucht Zeugen

Ein riskantes Überholmanöver hat am Samstagabend in Neusäß stattgefunden. Der Vorfall hat sich um 19.30 Uhr auf der Hirblinger Straße ereignet. Laut Polizeibericht hat ein älterer, größerer Wagen einen anderen überholt und dabei den rechten Außenspiegel eines Fahrzeugs beschädigt, das ihm entgegenkam. Die Polizei Gersthofen bittet unter Telefon 0821/323-1810 um sachdiendliche Hinweise. (AZ)

