Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Die Polizei sucht nach einem gefährlichen Überholmanöver in Neusäß nach Hinweisen.

Neusäß

Gefährliches Überholmanöver - die Polizei sucht Zeugen

Ein Auto hat ein anderes überholt und dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden Wagens beschädigt. Wer hat den Vorfall in Neusäß gesehen?
    • |
    • |
    • |
    Die Gersthofer Polizei sucht nach Zeugen für ein gefährliches Überholmanöver in Neusäß.
    Die Gersthofer Polizei sucht nach Zeugen für ein gefährliches Überholmanöver in Neusäß. Foto: Silas Stein, dpa (Symbolbild)

    Ein riskantes Überholmanöver hat am Samstagabend in Neusäß stattgefunden. Der Vorfall hat sich um 19.30 Uhr auf der Hirblinger Straße ereignet. Laut Polizeibericht hat ein älterer, größerer Wagen einen anderen überholt und dabei den rechten Außenspiegel eines Fahrzeugs beschädigt, das ihm entgegenkam. Die Polizei Gersthofen bittet unter Telefon 0821/323-1810 um sachdiendliche Hinweise. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden