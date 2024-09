In der Westendorfer Kneippanlage tauchen Reißnägel auf

Mit Kindern wollte eine Frau im Rahmen der Ferienbetreuung ein Picknick an der Westendorfer Kneippanlage machen. Dabei machte sie einen schrecklichen Fund: Rund um die Anlage und im Becken selbst haben Unbekannte eine Menge Reißnägel verteilt. Zahlreiche der kleinen feinen Nägel wurden dann von der Frau und dem Bauhof der Gemeinde gesammelt. Bei der Polizei in Gersthofen ist am Dienstag eine Anzeige erstattet worden.

Die Gersthofer Polizei sucht Zeugen

Der Ärger in Westendorf ist groß, weil die Anlage ein beliebtes Ziel zahlreicher Menschen ist. Deswegen kann der Tatzeitraum auch eingegrenzt werden: Irgendwann zwischen Montagabend und Dienstagfrüh müssen die Nägel verteilt worden sein.

Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich unter Telefon 0821/3231810 an die Polizei zu wenden. Dem Täter oder den Tätern droht eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. (corh)