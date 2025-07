Kurioser Autodiebstahl in Erlingen

Ein Unbekannter hat am Dienstag um 13.20 Uhr in Erlingen ein Auto gestohlen. Nach Angaben der Polizei war der Mann in einen Renault Kangoo gestiegen, der in einem landwirtschaftlichen Anwesen im Allemannenring auf einer Kiesfläche stand. Ein Familienanghöriger sah noch, wie der Fremde davonfuhr. Mit seinem Hund im Laderaum und einem Strohhut, der sich im Auto befand.

Der Dieb fuhr mit dem Wagen bis nach Nordendorf

Der Mann wurde als etwa 45 Jahre alt beschrieben, trug einen „drei-Tage-Bart“ und hatte ein südländisches Aussehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Gersthofer Polizei bittet um Hinweise

Doch um 16.20 Uhr tauchte der Wagen wieder auf: Polizeibeamte entdeckten ihn vor dem Nordendorfer Rathaus. Der Dieb hatte den Wagen zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Gersthofer Polizei unter Telefon 0821/323-1810 entgegen. (AZ)