Radler prallt auf Auto - und hat Glück im Unglück

Ein 34-Jähriger ist mit seinem Fahrrad am Samstag in Dinkelscherben unterwegs gewesen. Als er um 11 Uhr in der Burggasse war, fuhr vor ihm ein Auto, an dessen Steuer eine 59-Jährige saß. Als sie mit ihrem Wagen an einer Engstelle verkehrsbedingt stoppen musste, erkannte dies der Fahrradfahrer zu spät. Er fuhr mit seinem Rad auf das Auto auf. Wie die Polizei weiter mitteilte, trut der Mann keinen Helm. Zum Glück wurde er nicht verletzt. Der Schaden am Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. (AZ)

Dinkelscherben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dinkelscherben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis