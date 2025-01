Tankt man in Bobingen billiger als in Welden?

Tanken ist seit dem 1. Januar noch teurer geworden. Ein Grund ist die gestiegene CO 2 -Abgabe für Benzin und Diesel, parallel dazu gingen die Rohölpreise rauf. Wer jetzt sein Auto nicht stehenlassen kann, für den wird es richtig teuer. Mit ein paar Tipps aber lässt sich der Verbrauch drosseln. Was aber vor allem im ländlichen Raum keine Lösung ist: Eine andere Tankstelle suchen, die vermeintlich günstiger ist.

Auf den ersten Blick in eine App oder online zeigt sich, dass Preisunterschiede zwischen großen Tankstellenmarken und kleinen, freien Tankstellen bestehen, auf den zweiten Blick sieht man, dass die gar nicht so riesig sind. „Wir dürfen nur einen Cent unter der großen Konkurrenz liegen. Sonst drücken die ihre Preise, bis wir pleite sind“, erzählt eine Tankstellenbetreiberin aus Biburg. Ein Kollege, der eine andere freie Tankstelle im Landkreis betreibt, stimmt ihr zu. Außerdem laufe die Preis vollautomatisch über Tools auf die Preisanzeige. „Händisch geht da gar nichts mehr“, sagt der Mann. „Der Druck ist so groß, richtig frei ist da niemand mehr“, sagt er. Die Kollegin aus Biburg stimmt ihr zu.

In Mittelneufnach und Welden ist es entspannter als in Biburg

Erkundigt man sich dagegen in Richtung Allgäu, in Mittelneufnach, wirkt die Lage entspannter. „Zweimal pro Woche kommt der Tanklaster, nach dem Preis, den ich bezahle, richte ich mich“, sagt Rainer Vogg, der neben der Tankstelle einen Autoservice betreibt. Eine Kollegin aus Weldener Tankstelle Erich Griechbaum gibt ihm recht. Vogg sagt, er entscheide mehr nach Gefühl. Große Tankstellen würden ihren Preis konstant ändern, dazu habe er keine Lust. Woran er dann erkenne, ob er zu teuer ist? „Na, wenn alle vorbeifahren“, sagt er und lacht. Vogg hatte im Januar mit fallenden Spritpreisen gerechnet, weil das ein umsatzschwacher Monat ist. „Trotzdem wurde es nicht günstiger, stattdessen sind die Preise gewaltig gestiegen.“ Sein Verdienst hänge auch von der Landwirtschaft ab. „Was ein Bauer tankt, so 300, 400 Liter, das kriege ich auch mit ganz vielen Autofahrer nicht rein“, erklärt er.

In Bobingen ändert sich der Spritpreis seltener

Eine weitere günstige Tankstelle steht beim V-Markt in Bobingen, dort sei es laut Marktleiter in der Regel zwei Cent günstiger als bei der Konkurrenz drumherum. Zudem erhält die Kundschaft ab 20 Liter getanktem Sprit automatisch einen Einkaufscoupon für zwei Cent pro Liter. „Davon kommen relativ viele auch bei uns im Supermarkt an“, sagt Bobingens Marktleiter Sajoscha Kuhlich. 35 Tankstellen betreibt der V-Markt insgesamt, sagt Martin Klöckner, Sprecher von der V-Markt-Zentrale in Mauerstetten. „Alle haben ein unterschiedliches Kalkulationsschema. Mit dem Coupon belohnen wir die Stammkunden.“ Seit 15. Januar seien in Bobingen die Spritpreise nicht verändert worden.

Der Unterschied zwischen Ustersbach und Zusmarshausen

Zum Unternehmen von Richard Walch, Inhaber der Firma Ilzhöfer und Gesellschafter von Avia gehört die gleichnamige Tankstelle in Ustersbach, auch etwas günstiger als die großen Anbieter. „Fünf Prozent aller Tankstellen müssen im Fünf-Minuten-Takt ihre Preise melden. Das Bundeskartellamt will es so. Und diese Daten müssen öffentlich zugänglich sein. Diese Transparenz führt dazu, dass die Preise oft schwanken - und der gesamte Wettbewerb folgt den Schwankungen.“ In der Regel gehe die Spirale am Nachmittag nach unten. Daher tanke der clevere Autofahrer nie morgens. Generell entspreche jeder Kraftstoff einer Tankstelle einer DIN-Norm, aber so genannte A-Preiser, das sind die national bekannten Marken, führen Additive hinzu. B-Preiser drüften einen Cent billiger sein, Supermärkte zwei Cent.

Walch empfiehlt den Reifendruck zu kontrollieren, den Kofferraum zu leeren und die Dachbox nach dem Skikurlaub abzubauen, so könne man viel Spritsparen. Wer kann, sollte die Eco-Taste in seinem Wagen drücken und vorausschauend fahren, „da holt man viel mehr raus“. Zudem könnten 90 Prozent der Autos mit E10-Super tanken. Man sollte sich online oder bei der Werkstatt rückversichern und spare so richtig Geld.

Parallel dazu sei „grüner Sprit“ im Kommen, erklärt Walch. HVO 100 sei Diesel aus Rest und Abfallstoffen, verursache 85 Prozent weniger C0 2 als Diesel und führe zu keinerlei Einbußen bei der Reichweite oder am Motor. „Wer einen Diesel hat, kann mischen, oder mal so, mal so fahren und hat ein reines Gewissen.“ Allerdings sei HVO in Deutschland noch nicht so verbreitet und teurer als in Österreich. Dort wird der Krafstoff steuerlich gefördert. „Wir dürfen den überhaupt erst seit Mai 2024 verkaufen“, sagt Walch, der bereits erste Vorbereitungen dafür trifft. Ihm ist auch wichtig, den Service an einer Tankstelle wahrzunehmen, denn das auch etwas wert. Deswegen sei der Preis in Usterbach, wo nur ein Bezahlautomat steht, auch leicht niedriger als bei der Avia in Zusmarhausen, wo man begrüßt werde, einen Café trinken könne, dazu die Atmosphäre. „Auch dafür geben die Tankstellenbetreiber Geld aus oder investieren Zeit.“

In der kleinen Tankstelle in Biburg schlucke dieser Aufwand bis zu 220 Stunden im Monat. „Der Kundenkontakt ist toll, hier kommen supernette Leute her. Aber wir haben die gleichen Auflagen wie die Großen, müssen aber alles ganz allein stemmen - und tragen die gleichen Kosten“, sagt die Frau. Sie würde den Job nicht wieder machen und fürchtet, sie sei die letzte Generation, die noch eine freie Tankstelle betreibt.

Sie wollen auch über den Landkreis Augsburg hinaussehen, wo Sie am günstigsten tanken können? Kein Problem: Hier finden Sie unsere Übersicht mit Tabellen für alle Landkreise der Region. Dort finden Sie zudem eine Grafik, die zeigt, wie sich die Preise für Benzin und Diesel seit Beginn des Krieges in der Ukraine deutschlandweit entwickelt haben.