Sommerparty, Saugtrogrennen, Schafkopf oder Feuerwehrfest?

Viele Feste werden im Landkreis Augsburg ab Freitag wieder gefeiert. Da fällt die Auswahl schwer.

Feste von Vereinen im Landkreis Augsburg

„Die Königsmeile“, das große Straßenfest in Königsbrunn, mit Fest- und Partymeile mit Kinderfest, Streetfood und Musik beginnt am Freitag um 13.30 Uhr und am Samstag um 17 Uhr. Veranstaltungsort ist die Bgm.-Wohlfarth-Straße, zwischen Garten- und Marktstraße. Mit dabei ist Popstar Malik Harris.

Das Bobinger Mostfest ist am Freitag ab 18 Uhr am Wasserturm des Gartenbauverein.

Das Schwabmünchner Stadtfest im Stadtgarten dauert am Freitag von 18.30 bis 21.30 Uhr. Essen darf zur langen Tafel mitgebacht werden. Die Band Funk-Band Soulmine spielt auf, Gastrostände sind vor Ort. Das Bühnenprogramm am Samstag fängt um 16 Uhr an. Ab 19.30 Uhr ist ein Rockabend mit „untamend“ und „Coldheart“. Auf der Bühne geht es am Sonntag um 16 Uhr weiter, ab 19.30 Uhr gibt „Loamsiada“ ein Konzert.

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Batzenhofen wird ab Freitag, 17 Uhr gefeiert. Der Musikverein Batzenhofen eröffnet das Fest. Um 20 Uhr sind Stainless Brass auf der Bühne, um 22.30 Uhr CNSB Brass. Die Party wird am Samstag ab 13.30 Uhr mit Kinderprogramm und Live-Musik mit Griabig Gmütlich, DJ Bartho (18.30) und Die Draufgänger (21 Uhr) fortgesetzt. Weißwürste werden am Sonntag ab 8 Uhr angeboten, bevor um 9.30 Uhr der Gottesdienst beginnt. Mittagstisch ist um 11.30 Uhr, der Umzug um 13.30 Uhr.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Westheim feiert ihr 150-jähriges. Am Festplatz zündet am Freitag um 21 Uhr die Stadelbrandparty. Ein Familientag beginnt am Samstag um 15 Uhr mit Fahrzeugschau und Showübung. Nach dem Weißwurstfrühstück am Sonntag um 7.30 Uhr im Pfarrheim ist um 9 Uhr Festgottesdienst, anschließend Festzug zum Festplatz.

„Schlager meets Malle“ heißt es beim Jubiläumsfest der Feuerwehr Scherstetten am Freitag ab 20.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Am Samstag ist um 18 Uhr der Feuerwehrwettbewerb samt „Dirndl- und Lederhosen-Party mit „Albfetza“ (ab 21 Uhr). Nach dem Festgottestdienst am Sonntag um 9.30 Uhr gibt es Frühschoppen und Mittagstisch. Um 13.45 Uhr beginnt der Festumzug, danach ist der Festausklang mit den „Lumpenbachern“.

60 Jahre SSV Neumünster-Unterschöneberg bei Altenmünster heißt es am Sportplatz am Samstag ab 14 Uhr. Preisschafkopfen, ein Familiennachmittag, ein Elfmeterturnier und ein Partyabend bestimmen den Tag. Am Sonntag ist ab 11 Uhr Mittagstisch, um 14.30 Uhr der Gemeindecup.

Ein Pfarrfest findet am Samstag ab 18 Uhr im Gersthofer Pfarrzentrum Oscar Romero, Kirchplatz 2, statt. Angekündigt sind eine Jugendandacht und ein gemütlicher Abend mit Live-Musik von „SiClaro“. Nach dem Festgottesdienst (Sonntag, 9 Uhr), sorgt die Gersthofer Stadtkapelle beim Frühschoppen für Stimmung. Um 18 Uhr tritt die „Gerry Fried Big Band“ auf.

An der Grundschule im Meitinger Ortsteil Erlingen beginnt am Samstag um 18 Uhr das Gartenfest mit dem Musikverein Erlingen. Am Sonntag ist um 10 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Emersacker. Ab 12 Uhr wird Mittagessen angeboten. Für Unterhaltung sorgt das Jugendorchester des Musikvereins Erlingen.

Im Thierhaupter Ortsteil Neukirchen ist im Schützenheim am Sonntag ab 11 Uhr das Dorfest.

Das Westendorfer Gartenfest in der Riedstraße beginnt am Freitag um 19 Uhr mit einer Warm-up-Party mit Flo Wiedemann. Um 22 Uhr legt DJ Basti auf. Am Samstag sorgt ab 19 Uhr die SGL Kapelle für Unterhaltung. Am Sonntag werden ab 10 Uhr Weißwürste zum Frühschoppen angeboten. Anschließend gibt‘s Mittagstisch, Kaffee und Kuchen samt Unterhaltung mit dem Nachwuchsorchester und der Stammkapelle.

Am Sportgelände des Meitinger Ortsteils Waltershofen feiert die TSG Lechbruck am Samstag ab 10 Uhr ein Sommerfest samt Turniertag mit Hobby-Fußballturnier und sieben-Meter-Turnier. Um 18 Uhr beginnt die Senfweltmeisterschaft mit internationalen Teilnehmern und Teilnehmerinnen.

Die Aystetter Feuerwehr feiert ab Freitag, 19 Uhr, ihr 150-jähriges Bestehen. Los geht es mit einem Schafkopftunier. Auch am Samstag ist ab 15 Uhr allerhand geboten, samt Fahrzeugshow und Livemusik mit den Ricardo‘s (18 Uhr). DJ Andi Apitzsch sorgt ab 23 Uhr mit der 90er-/2000er-Party für Stimmung. Am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr der Festgottesdienst, danach ist Festumzug, Mittagstisch und Ausklang bei Kaffe und Kuchen.

Der Kampf der Vereine beginnt in Diedorf am Samstag um 15 Uhr. Das Germanenfest ist am Thingplatz.

Das Sommerfest der Reischenau-Löwen startet am Samstag, 19 Uhr, im Gumpiger-Stadel in Saulach bei Dinkelscherben.

Ein Kinderfest findet am Samstag im Naturfreibad Fischach statt. Der Musikverein bietet ab 11 Uhr Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück an, das Fest startet um 13 Uhr.

Am Wollishauser Weiher bei Gessertshausen ist am Samstag ab 18.30 Uhr ein Weiherfest. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Aretsrieder Musikanten.

In Burgwalden bei Langenneufnach ist am Samstag um 15 Uhr ein Dorffest am Festplatz.

Comedy und Konzerte

Ausverkauft ist der Auftritt von Maxi Schafroth in der Gersthofer Stadthalle am Samstag um 19.30 Uhr.

Im Griechischen Theater in Heretsried, Buchenweg 4, gastiert am Samstag um 20 Uhr Michael Altinger.

Im Grötsch-Garten in Anhausen bei Diedorf, Fuggerstraße 17, fängt am Sonntag um 18 Uhr ein Jazzkonzert mit dem „Alexandrina Simeon Quintett“ an.

Im Diedorfer Theaterhaus Eukitea, Lindenstraße 18b, beginnt am Samstag um 20 Uhr „Uma Noite Carioca: Eine Nach in Rio“: Konzert mit Susanne Ortner (Klarinette) und Oliver Lob (Gitarre).

Das Ellgauer Picknick-Konzert gestalten am Samstag die Trachtenkapelle Oberndorf und Musikkapelle Ellgau. Der Eintritt in den Musikgarten ist frei. Speisen dürfen mitgebracht werden. Am Sonntag ist ab 14 Uhr ein Schnuppertag bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle.

Die Gemeinschaftsserenade mit der Harmoniemusik Welden ist am Sonntag. Beginn ist um 17 Uhr in Schloss Elmischwang bei schlechtem Wetter in der Staudenlandhalle.

Im Nordendorfer Fuggerschloss gastieren zur Sonntagsmatinee um 11 Uhr „The VillageBoyz“.

Ein Standkonzert ist am Sonntag am Stadtberger Kirchplatz Maria Hilf um 20 Uhr.

Der Gesangverein Harmonie aus Thierhaupten gibt am Samstag im Klostersaal ein Sommerkonzert. Los geht es um 20 Uhr.

Das LechWertach-Orchester gestaltet am Samstag ein Open-Air-Konzert. Dieses findet am Samstag um 19.30 Uhr am Vorplatz der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Klosterlechfeld statt. Einlass ist um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in der Turnhalle der Grundschule stattfinden.

Am Langenneufnacher Dorfplatz beginnt am Samstag um 18 Uhr „L.A. Piazza“, ein italienischer Sommerabend. Ersatztermin bei schlechtem Wetter ist Samstag, 26. Juli.

Segelflugmesse und Saugtrogrennen

Am Samstag steigt das Großaitinger Sautrogrennen an der Brücke oberer Singoldweg und Brunnenweg. Meldeschluss ist um 12 Uhr, Rennbeginn 13 Uhr, im Anschluss ist eine Aftershow-Party im Zelt.

Auf dem Gelände der LSV Schwabmünchen-Schwabegg ist am Freitag, Samstag und Sonntag ab 9 Uhr eine Segelflugmesse. (AZ)