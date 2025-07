Filmmusik, Klassik, Musical oder Partyhits? Das ist am Wochenende geboten

Vor allem die musikalische Auswahl an diesem Wochenende ist groß. Darf es Klassik sein? Filmusik? Ein Musical? Oder lieber eine ausgelassenes Festival? Für jeden Musikgeschmack ist etwas geboten. Eine Übersicht.

Feste und Feiern

Das Gartenfest mit dem Musikverein Großaitingen findet ebendort am Musikerheim statt. Beginn ist im Wiesenweg am Freitag, am Samstag und am Sonntag um 19 Uhr. Am Samstag spielen „Die Hurlacher“, am Sonntag der MV Mering und die Brasserei & Beathof Lanz Combo.

Am Untermeitinger Rathausplatz beginnt das Bürgerfest um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, ab 11 Uhr speilt der Musikverein, um 13.30 Uhr beginnt das Unterhaltungsprogramm. Abends gibt es Musik von „Manjana“.

Der Sommernachtsball des KLJB findet im Außengelände des Oberottmarshauser Bürgerhauses am Freitag um 19.30 Uhr statt.

Das Dorfest am Walkertshofer Lagerhaus findet bei guter Witterung am Außengelände statt. Beginn ist am Samstag um 19 Uhr mit der Musikkapelle Obergessertshausen und am Sonntag um 11 Uhr mit den Schmuttertaler Musikanten, anschl. Mittagstisch und Familiennachmittag. Bei schlechter Witterung entfällt das Dorffest ersatzlos.

Mit einem Sommerfest plus feiert die Ottmarshauser Feuerwehr am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen. Los geht es am Freitag ab 17 Uhr am Feuerwehrhaus in der Holzbachstraße. Zum Partyabend spielen die Hoberfeldtreiber auf. Am Samstag wird ab 14 Uhr ein buntes Familienprogramm angeboten. „Take Two“ sorgen ab 18 Uhr für Stimmung. Am Sonntag ist um 8.30 Uhr das Weißwurstfrühstück, um 10 Uhr zieht die Festgemeinschaft zur Kirche, wo der Festgottesdienst stattfindet. Nachmittags ist dann um 14 Uhr das Bubble-Soccer-Turnier einer der Höhepunkte und ab 17.30 Uhr ist Ausklang mit „Stubenattacke“.

An der Diedorfer Schmuttertalhalle am Rathausplatz ist am Samstag um 14 Uhr ein Bürgerfest. Für Kinder werden eine Bastelstation, Kinder-Tatoo, Kinderschminken, eine Hüpfburg, eine Torwand und eine Kicker-Station angeboten. Um 15 Uhr zeigt die Kita Lettenbach ein Kindermusical.

Das Ortlfinger Dorfest findet am Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr im Bürgerhaus des Ehinger Ortsteils statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Im Vereinsheim Aretsried wird am Samstag und Sonntag ab 19 Uhr das Dorffest gefeiert. Auftakt ist mit dem MV Dinkelscherben, später legt DJ Matti auf. Am Sonntag ist um 10 Uhr Weißwurstfrühstück mit den Aretsrieder Musikanten, anschließen Mittagstisch, ab 14 Uhr Unterhaltung mit der Jugendkapelle Aretsried-Siegertshofen, gegen 16 Uhr Festausklang.

Eine Italienische Nacht veranstalten der Schützenverein und die Feuerwehr in Gabelbach. Beginn ist am Freitag um 18.30 Uhr mit Livemusik von Enzo und Enzog. Ein Bayerischer Abend schließt sich am Samstag um 18.30 Uhr an, dann mit Musik von der Musikkapelle Gabelbach.

In Dinkelscherben steigt das Dinkel-Festival

Zum 12. Mal findet inzwischen das Dinkel-Festival in Dinkelscherben statt. Auf vier Bühnen treten 40 Bands und Künstler auf, der Eintritt ist frei. Geöffnet schon ab Donnerstag. Los geht es jeweils um 18 Uhr, außer am Sonntag, da ist Start um 11 Uhr. Ein Kinderprogramm, Kleinkunst und mehr gehören auch dazu.

Klassische Musik und Konzerte

Ein KKO Klassik Open Air mit dem Titel „Mit Mozart durch Europa“, präsentiert das Kammerorchester Königsbrunn. Veranstaltungsort ist die Mittelschule Süd, Römerallee 1, bei schlechtem Wetter in der Schulturnhalle. Los geht es am Samstag um 20.15 Uhr.

Im Langerringer Musikantenstadel, Am Sportplatz 1, beginnt am Sonntag um 17 Uhr die Sommerserenade des Musikvereins Langerringen.

Am Walkertshofer Bauernhaus (ehemaliges Spielwerk), Hauptstraße 21, gestalten Eva-Maria Hartmann (Gesang) und Hilko Dumno (Klavier) ein Konzert. Beginn „A Love Story short“ ist am Samstag und Sonntag jeweils um 17 Uhr. Reservierung unter Telefon 0173/5700962 oder per Mail an info@m-ravenstein.de.

In der Stadtberger Friedenskirche, Am Graben 21, spielt Maria Heidecker am Freitag um 18 Uhr ein halbstündiges Konzert mit dem Titel „abendliche Orgelklänge“.

Auf Schloss Elmischwang bei Fischach heißt es am Sonntag um 16 Uhr: „Bühne frei für Musik“: Filmmusik, Pop-Balladen, Volkslieder, mit dabei ist der Chor StaudenSingers. Die Leitung hat Michaela Gump-Peters, die Begleitung ist Ralf Peters (Akkordeon).

Im Fuggerschloss in Nordendorf heißt es am Sonntag um 14 Uhr „Viva A Vida“ - Auf das Leben, brasilianischer Choro mit Susanne Ortner und Gitarrist Oliver Lob.

Im Griechischen Theater, Buchenweg 4, in Heretsried, gibt es am Samstag um 20 Uhr ein Benefizkonzert mit „Siba“: musikalische Perlen aus Film und Musical. Die Leitung hat Sieglinde Baur-Kazemiyeh. Reservierung per Mail an reservierung@griechisches-theater-heretsried.de oder unter Telefon 08293/6313.

Feuerwehr und Sportverein feiern ihre Jubiläen

In Langweid wird die Feuerwehr heuer 150 Jahre alt. Los geht es am Donnerstag, 24. Juli, ab 17 Uhr mit einem Tag der Vereine, Betriebe und guten Nachbarschaft mit dem Musikverein Langweid und der Partyband Solid Age. Die Brandlöschparty beginnt am Samstag im Festzelt um 21 Uhr mit DJ Tonic. Zahlreiche Aktionen locken am Samstag ab 12.30 Uhr nach Langweid, bevor „Rotzlöffl“ um 19.30 Uhr den Partyabend gestaltet. Am Sonntag ist um 10 Uhr Festgottesdienst, um 14 Uhr der Festumzug und um 15 Uhr Festausklang mit den Original D’Lechtaler Musikanten.

Der SV Nordendorf feiert ab Donnerstag am Sportgelände sein 80-jähriges Bestehen. Los geht es mit dem ersten Halbfinale des VG-Cups, bei dem der SV Nordendorf um 18 Uhr auf den TSV Ellgau trifft. Das Programm ab Freitag, 17 Uhr: VG-Cup, Torwandschießen, 2. Halbfinale SV Ehingen - VfL Westendorf, 19.15 Uhr Elfmeterturnier der Vereine, Samstag, 9 Uhr, Juniorenturnier, 16 Uhr Legendenspiel: Best von SVN, 20 Uhr Festabend mit den Hoberfeldtreibern, Sonntag 10 Uhr Festgottesdienst, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen, 15 Uhr VG-Cup: Spiel um Platz 3, 17 Uhr Finale, 19.30 Uhr Siegerehrung und Festausklang.

Tag der offenen Tür

Einen Tag der offen Tür veranstaltet die Bayerische Bereitschaftspolizei in der Föllstraße in Königsbrunn am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. (AZ)