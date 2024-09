Handwerker-, Regionalmarkt und mehr - das im Landkreis Augsburg geboten

Einer der Höhepunkte an diesem Wochenende wird der Regionalmarkt in Kloster Holzen sein. Daneben ist im Landkreis Augsburg aber vieles andere los.

Märkte für große und kleine Händlerinnen und Händler

Zum zehnten Mal findet der Regionalmarkt des Naturparks Westliche Wälder in diesem Jahr statt. Und dieses Mal in Kloster Holzen. 40 Aussteller präsentieren von 11 bis 17 Uhr ihre Angebote, mit verschiedenen Leckereien und Überraschungen - schließlich ist der Naturpark heuer 50 Jahre alt.

In der Biberbacher Grundschule ist am Samstag von 10 bis 12 ein Kinderflohmarkt.

Auch im Bonstetter Bürgersaal ist am Samstag von 14 bis 16 Uhr ein Kinderflohmarkt.

Ein kreativer Handwerkermarkt lockt am Samstag von 13 bis 18 Uhr in den Stadel von Ulrich Schädle in der Lechfeldstraße 8 nach Ellgau. Der Eintritt ist frei.

Icon Galerie 55 Bilder Insgesamt 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen beim Volkslauf in Neusäß auf die Strecke.

Seinen Bücherbasar veranstaltet der Nogent-Verein am Samstag und am Sonntag im Großen Sitzungssaal des Gersthofer Rathauses. Jeweils von 9 bis 15 Uhr werden Bücher verkauft. Die Einnahmen kommen Flutopfern in der Region zugute.

Ein Kinderflohmarkt ist am Samstag von 10 bis 12 Uhr im Langweider Kindergarten Spatzennest.

In Langweid, Stettenhofen und Foret steigt am Sonntag von 10 bis 15 Uhr ein Garagen- und Hofflohmarkt.

In der Meitinger Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle in der Werner-von-Siemensstr. 2, wird am Samstag von 11 bis 13 Uhr zum Kleidungsflohmarkt geladen.

Der Zusmarshauser Flohmarkt am Sonntag zwischen 13.30 und 17 Uhr findet bei gutem Wetter an der Alten Schule statt, bei Regen in der Schule.

Feste und Feiern im Landkreis Augsburg

In der Kirche St. Michael, Violau, beginnt am Sonntag um 10 Uhr die Patroziniumsfeier zum Michaelstag, musikalisch gestaltet von der Musikgruppe „Heischniggl“.

Ein Kraut- und Schlachtfest ist am Sonntag um 11 Uhr im Vereinszentrum in Neumünster.

Das Weinfest der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen findet am Samstag um 19 Uhr auf dem Gelände der Feuerwache statt.

Icon Galerie 32 Bilder Die Tanzstars Renata und Valentin Lusin waren zu Gast beim Herbstball des TSZA in der Stadthalle Neusäß. Das sind die schönsten Bilder der Tänzerinnen und Tänzer.

Der Fachingshaufa Lauterbrunn veranstaltet ein Weinfest am Samstag um 18 Uhr an der Pfarrhütte Lauterbrunn.

Das Stadelfest der Freiwilligen Feuerwehr Buch findet im Historischen Stadel des Kutzenhauser Ortsteils Buch statt (St.-Alban-Straße 33). Am Samstag werden dazu ab 18 Uhr auch Kinderspiele angeboten. Um 20 Uhr unterhält die Harmoniemusik Maingründel das Publikum, ab 22.30 Uhr sorgt ein DJ für Partystimmung.

Die Stadtberger Ortsgruppe vom Bund Naturschutz lädt auf der Leitershofer Alm am Samstag von 14 bis 18 Uhr zum Kartoffelfeuer. Wenn das Wetter zu schlecht ist, wird am 5. Oktober gefeiert.

Trödelmarkt der Träume in Diedorf und ein Psychothriller in Neusäß

Am Theaterhaus Eukitea, Lindenstraße 18b, in Diedorf, findet am Sonntag um 18 Uhr der Trödelmarkt der Träume statt. Dazu präsentieren Sarah Hieber und Fred Brunner Mitternachtslieder und leise Balladen, basierend auf Gedichten von Michael Ende.

In der Neusässer Stadthalle wird am Samstag um 20 Uhr „Passagier 23“, gezeigt, ein Psychothriller von Sebastian Fitzek.

Konzerte in Adelsried und Diedorf und ein Friedhofskaffee

In der evangelischen Kirche in Adelsried singen die Happy-Wednesday-Singers am Samstag um 19 Uhr Gospel, Rock und Pop.

In der Diedorfer Immanuelkirche, Lindenstraße 16 a, tritt am Sonntag um 19 Uhr das „Alexandrina Simeon Quintett“ auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Am Adelsrieder Friedhof gibt es am Sonntag um 14 Uhr das Friedhofscafé für alle Generationen. (AZ)