Zum Weltfrauentag: das „Bayerische Aschenputtel“ und andere Rebellinnen

Der Fasching ist vorbei, aber die Ferien noch nicht. Zudem ist am Wochenende der Weltfrauentag. Ein Überblick über die Veranstaltungen im Landkreis Augsburg.

Frauenfest und die Ausstellung „Rebellinnen“

In Altenmünsters Ortsteil Hennhofen findet am Samstag um 19 Uhr ein Frauenfest statt. Dabei hält Sandra Eck von der Frauenakademie München einen Vortrag.

Vorträge, Workshops und Musik gehören zum Bobinger Frauentag. Dieser beginnt am Samstag um 14 Uhr in der Singoldhalle.

In der Diedorfer Schmuttertalhalle wird der Frauentag am Samstag von 12 bis 19 Uhr gefeiert. Dazu gehören Vorträge, Workshops, Kinderaktivitäten und Künstlerareale, Kunsthandwerkerstände und kulinarische Köstlichkeiten. Der Tat steht unter dem Motto „Rechte, Gleichheit, Ermächtigung.“

Liesse Ebengo berichtet am Samstag um 19 Uhr im Kulturbahnhof Buch7 in Langweid über das Leben der Frauen im Kongo. Sie ist in Kinshasa geboren und lebt seit mehr als zehn Jahren in Deutschland.



Die neue Arbeitsgruppe „Frauen im Stadtrat von Schwabmünchen“ veranstaltet anlässlich des Weltfrauentags einen Empfang im Rathaus am Sonntag, 9. März, von 11 bis 13 Uhr. Nur dann ist die Ausstellung „Rebellinnen“ im Sitzungssaal zu sehen. „Rebellinnen“ stellt Frauen verschiedener Epochen aus dem deutschsprachigen Raum vor. Begleitend stellen die sechs Schwabmünchner Stadträtinnen aus allen Fraktionen in Kurzbeiträgen ausgewählte Frauen aus der Weltgeschichte vor. Alle Frauen sind willkommen.

„Wort der Frau - ein literarisch-musikalischer Abend zum Internationalen Frauentag heißt es am Samstag um 18 Uhr in der Schwabmünchner Stadtbücherei. Einlass ist um 17.45 Uhr. Reservierung per Mail an museum@schwabmuenchen.de.

Die Volkshochschule Königsbrunn bietet anlässlich des Frauentags verschiedene Veranstaltungen an, Übersicht und Anmeldung unter www.vhs-augsburger-land.de.

Konzerte in Gersthofen, Annhausen und Stettenhofen

Im Anhauser Pfarrheim wird die Konzertreihe „Zeit für mich - mit Musik“ am Sonntag um 17 Uhr fortgesetzt. Dieses Mal mit Teresa Alvarez (Cello) und YuWen Huang (Klavier).

In der Gersthofer Stadthalle gastiert am Freitag um 20 Uhr Konstantin Wecker auf seiner „Lieder meines Lebens-Tour“. Einen Tag später wird dort um 15 Uhr das Musical „Aladin“ gezeigt.

Im Stettenhofer Pfarrsaal ist am Freitag um 19.30 Uhr „not2perfect“ zu Gast und gibt ein Benefizkonzert zugunsten der Ugandahilfe Langweid.

In der Stadthalle Schwabmünchen tritt am Freitag um 19.30 Uhr das Leopold Mozart Quartett mit Andreas Kirpal auf. Präsentiert werden Klavierquintette von Brahms, Mozart und Adés. Einlass ist um 18.30 Uhr.

Zirkus, Schafkopfen, Funkenfeuer

In der Zusmarshauser Römerstraße gibt am Freitag und Samstag jeweils um 15 Uhr und am Sonntag um 111 Uhr der Circus Zomania seine Vorstellungen.

Im Dinkelscherber Ortsteil Ried ist am Samstag um 20 Uhr beim Schützenverein ein Preisschafkopfen.

Im Großaitinger Ortsteil Reinhartshofen veranstalten die Weihertaler Kickers ein Funkenfeuer beim alten Feuerwehrhaus. Los geht es am Samstag um 18.30 Uhr, wer kommt, soll eine Tasse mitbringen.

Eine Ausstellung und eine Lesung

In der Schwabmünchner Stadtpfarrkirche St. Michael wird ab Samstag die Ausstellung „Hier wirkt Kirche“ mit. Anlass ist der 75. Geburtstag der Stadtpfarrkirche.

Im Gemeindezentrum St. Gallus in Langerringen heißt es am Sonntag um 15 Uhr wieder: Bookshop Live: Stefan Murr & Heinz-Josef Braun - Das Bayerische Aschenputtel, Einlass ab 14.30 Uhr. Karten bei der Buchhandlung Schmid oder online. (AZ)