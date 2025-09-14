Tritt Zusmarshausens Bürgermeister in Wertingen an?

Noch seien die Gespräche nicht abgeschlossen, teilen die Wertinger Grünen mit. Doch auf der Suche nach einem Bürgermeisterkandidaten sind sie in Zusmarshausen fündig geworden. Wie berichtet, tritt Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) in Zusmarshausen nicht mehr an. Dort hat sein Ortsverband Christian Weldishofer nominiert. Uhl verzichtete auf eine weitere Kandidatur.

Zusmarshausens Bürgermeister stammt aus Höchstädt

Die Grünen sehen in ihm laut eigener Mitteilung einen geeigneten Wertinger Bürgermeister für die Kommunalwahl 2023. Zusmarshausens Bürgermeister stammt aus Höchstädt im Kreis Dillingen.

Die Entscheidung Uhls für Wertingen steht noch aus

Dass Uhl langjähriges CSU-Mitglied ist, bedeutet für die Wertinger Grünen kein Hindernis. Im Falle einer Kandidatur würde er als parteiloser Kandidat für Wertingen antreten. „Wir haben einen Bürgermeister für Wertingen gesucht, nicht nur für die Grünen,“ sagt Ortsvorsitzende Hertha Stauch. In mehreren Gesprächen zwischen Uhl und der grünen Stadtratsfraktion, der auch Peter Hurler und Jonas Ziegler angehören, wurden genug Schnittmengen erkannt, die eine gedeihliche Zusammenarbeit versprechen. (AZ)