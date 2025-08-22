Icon Menü
Dieb nutzt in Gersthofen einen Störsender um eine Frau zu bestehlen.

Gersthofen

Dieb nutzt Störsender und bestiehlt eine Frau

Mit einem Störsender hat ein Unbekannter vermutlich verhindert, dass eine Frau ihren Wagen absperren konnte. Der Dieb stahl ihre EC-Karte.
    • |
    • |
    • |
    Einen Störsender hat ein Dieb in Gersthofen benutzt, um die Fernbedienungen am Schlüssel außer Gefecht zu setzen.
    Einen Störsender hat ein Dieb in Gersthofen benutzt, um die Fernbedienungen am Schlüssel außer Gefecht zu setzen. Foto: Ulrich Wagner (Symbolbild)

    Eine Frau ist am Mittwoch in Gersthofen bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei stellte die 78-Jährige ihr Auto um 8.45 Uhr am Friedhofsparkplatz in der Donauwörther Straße ab. Beim Absperren ihres Wagens fiel ihr noch ein „komisches Geräusch“ auf. Ihre Handtasche ließ die Frau im Kofferraum zurück.

    Erst im Lauf des Tages bemerkte die 78-Jährige, dass ihre EC- und ihre Krankenversicherungskarte aus ihrem Geldbeutel fehlte. Zudem stellte sie fest, dass von ihrem Konto vier Abhebungen getätigt worden waren - aber nicht von ihr.

    Dieb nutzte in Gersthofen einen Störsender

    Da die Polizei bei ihrer Ermittlung keine Aufbruchspuren am Wagen fand, wird davon ausgegangen, dass der unbekannte Dieb einen Störsender benutzt hat. Damit konnte er das Versperren des Autos verhindern. Im Anschluss stahl er die EC-Karte aus dem Kofferraum und nutzte sie. Der Gesamtschaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich. (AZ)

