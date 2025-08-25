Diebe auf Flohmarkt bei Ikea unterwegs

Auf einem Flohmarkt bei Ikea kam es am Sonntag zu mehreren Diebstählen. Wie die Polizei berichtet, soll dort eine Bande an Dieben unterwegs gewesen sein. In einem Fall wollte ein junger Mann die Tür eines Autos öffnen, während ein Pärchen den Besitzer ablenkte. Da sich das Fahrzeug aber nur elektronisch öffnen ließ, blieb es beim Versuch.

In einem weiteren Fall hebelte der Täter zwischen 9.50 Uhr und 10 Uhr den Pkw einer 40-jährigen Frau auf, entwendete deren Geldbeutel und verschwand. Der Diebstahlschaden in diesem Fall liegt laut Polizei bei etwa 250 Euro. (kinp)