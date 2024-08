Diebe klauen Bargeld und EC-Karten aus drei Autos in Horgau

Bargeld und EC-Karten haben bisher unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus drei Autos in Horgau gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, standen zwei der Autos in der Straße „Am Haldenhang“, der dritte Wagen befand sich im „Sonnenweg“. Der Diebstahlschaden bewegt sich im niedrigen, vierstelligen Bereich. Da keine Beschädigungen an den Wagen festgestellt wurden, geht die Polizei davon aus, dass die Autos unversperrt waren.

Mehrere Fahrräder gestohlen und in der Nahbargarage zurückgelassen

Zeitgleich wurden in der Nähe Fahrräder gestohlen. Die Diebe entwendeten mehrere Räder aus einem Haus „Am Haldenhang“ und stellten diese anschließend in einer Garage in der Nachbarschaft wieder ab. Der Nachbar wunderte sich laut Polizei „über den unerwarteten Zuwachs an Rädern“ und übergab sie dem Besitzer zurück.

Zudem wurden in der Nacht zwei Fahrräder in der Von-Schnurbein-Straße und in der Seelachstraße in Ettelried angegangen. Ein Zeuge beobachtete zwei Personen, die vom Tatort flüchteten. Zeugen, die in Horgau und Ettelried in besagter Nacht ebenfalls verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Nummer 08291 18900 zu melden. Außerdem weist die Polizei darauf hin, Fahrzeuge auch auf dem eigenen Grundstück unbedingt abzuschließen und Wertgegenstände nie sichtbar im Auto liegen zu lassen. (jlü)