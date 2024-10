Unbekannte Täter stahlen in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem Baustellengelände am Weidenweg in Gersthofen mehrere Säcke voll mit Scheibenputz. Der Firma entstand dadurch laut Polizei ein Diebstahlschaden von etwa 630 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise zur Tat werden telefonisch unter 0821 323 1810 entgegengenommen. (diba)

