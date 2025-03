In einem Fitnessstudio in Stadtbergen Beim Ziegelstadel ist am Sonntag zwischen 21.30 und 22 Uhr eine Jacke gestohlen worden. Der genaue Beuteschaden wird noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegengenommen. (corh)

